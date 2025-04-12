Об этом говорится в первом в мире исследовании такого масштаба, опубликованном в журнале Frontiers in Pain Research, передает 24 Канал.

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Что и как исследовали

Исследователи проанализировали состояние микробиома рта и болевые симптомы у женщин с фибромиалгией – болезнью, вызывающей хроническую боль в мышцах и суставах – и без нее.

Для этого использовали:

анкету ВОЗ для оценки здоровья ротовой полости,

критерии Международного общества головной боли,

опрос Short-form 36 для оценки общего состояния здоровья,

а также индекс расстройств кишечника.

Что удалось выяснить

Женщины с худшим состоянием ротовой полости в 60% случаев чаще жаловались на сильную боль в теле, и почти вдвое чаще страдали от мигрени.

Каждый тип боли имел связь с конкретными бактериями в ротовой полости.

Заметьте. Тесную связь с болевыми симптомами имели четыре вида бактерий: Dialister, Fusobacterium, Parvimonas и Solobacterium.

Также обнаружена слабая, но заметная связь между здоровьем ротовой полости и качеством питания.

Мы впервые исследовали связь между микробиомом рта, болью и фибромиалгией. Результаты показали четкую корреляцию между плохим состоянием ротовой полости и болевыми ощущениями. Это особенно важно для женщин, страдающих хроническими болями,

- отметила ведущий автор исследования, доцент Джоанна Харнетт из Университета Сиднея.

Ученые отметили, что их результаты открывают новое направление в понимании причин хронической боли и могут помочь в разработке новых подходов к его лечению.