Что такое шунтирование и как происходит операция
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) –это медицинская процедура, направленная на создание обходного пути для кровообращения при наличии поражения коронарной артерии.
Эта операция применяется, когда восстановление поврежденной артерии с помощью чрескожного коронарного вмешательства становится невозможным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of the American Heart Association.
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Этапы проведения шунтирования
Основная цель аортокоронарного шунтирования заключается в создании шунта – дополнительного пути для циркуляции крови вокруг пораженного сосуда. Процесс операции включает несколько ключевых этапов:
- Подготовка пациента. Перед вмешательством вводят гепарин – средство, предотвращающее образование тромбов, что позволяет снизить риск образования сгустков во время операции.
- Открытие грудной клетки. Хирург получает доступ к сердцу, осуществляя разрез по средней линии грудины.
- Применение аппарата искусственного кровообращения (АИК). Пациента подключают к этому аппарату, который временно берет на себя функции сердца и легких, позволяя хирургу остановить сердце для проведения операции.
- Остановка сердца. Сердечная деятельность останавливается путем введения кардиоплегического раствора, который защищает сердечную мышцу и уменьшает ее потребность в кислороде.
- Шунтирование. Хирург берет сегмент вены или артерии из другой части тела (чаще всего из нижней конечности или грудной артерии) и использует его для создания обходного пути вокруг заблокированной коронарной артерии. Один конец шунта соединяется с коронарной артерией ниже места окклюзии, а другой – с аортой.
- Восстановление сердечной деятельности и закрытие грудной клетки. Сердце снова запускается, пациента отключают от аппарата искусственного кровообращения, грудная клетка закрывается, после чего начинается процесс восстановления.
- Реабилитация. После операции начинается длительный восстановительный период, который включает медикаментозное лечение, изменения в образе жизни и физическую реабилитацию.
Обычно продолжительность стационарного лечения составляет 4 – 5 дней, но в случае осложнений или сопутствующих заболеваний этот срок может быть увеличен.
Показания к операции
Аортокоронарное шунтирование считается "предпочтительным" вариантом при средней или высокой степени тяжести заболевания, даже для пациентов с симптомами ишемии, которые не получают антиангинальную терапию. Аортокоронарное шунтирование делают:
- всем пациентам, которые проходят оптимальную медикаментозную терапию и имеют клинические проявления стенокардии;
- при прогрессировании заболевания, когда поражение двух сосудов перебрасывается на третий, что негативно влияет на функции левого желудочка (фракция выброса <45%).
Минимально инвазивное аортокоронарное шунтирование
Достижения в области АКШ позволили избежать необходимости в традиционном разрезе грудной клетки, что снижает уровень боли и риск осложнений со стороны дыхательной системы, а также предотвращает образование больших рубцов. Минимально инвазивные методы АКШ обеспечивают доступ к сердцу через небольшие разрезы, используя эндоскопическую роботизированную хирургию и компьютерные системы для телеманипуляции.