Анализ на хеликобактер пилори: кому нужен и как происходит
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) - это вид бактерий, вызывающий инфекцию в системе пищеварения. Примерно 50% населения Земли инфицированы этой бактерией, при этом в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно и не приводит к проблемам со здоровьем.
Однако, у некоторых людей она может вызвать серьезные заболевания, такие как гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), язвы (повреждение желудка, кишечника или пищевода) и некоторые формы рака желудка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gastroenterology.
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Какие существуют анализы на хеликобактер
Существует несколько методов для диагностики наличия хеликобактера в организме:
- Тесты дыхания – пациенту предлагают выпить раствор или таблетки, содержащие углерод-14 (без вкуса и запаха). Если в организме есть бактерия, углерод будет выделяться во время расщепления раствора в желудке. Затем врач попросит вас выдохнуть в специальный пакет, и образец будет проанализирован в лаборатории. Положительный результат указывает на наличие инфекции.
- Анализ кала – с помощью этого теста выявляют антигены, то есть частицы бактерии.
- Анализ крови – позволяет выявить антитела, которые вырабатываются иммунной системой для борьбы с бактерией, если она попала в организм.
В некоторых случаях может быть проведена эндоскопия: тонкая трубка с камерой вводится через горло для осмотра желудка изнутри. Во время этой процедуры врач может взять образец ткани для лабораторного исследования (биопсия).
Кому нужен анализ на хеликобактер
Анализ назначают, если у вас есть симптомы, характерные для язвы желудка:
- Боль в животе, которая периодически проходит и возвращается.
- Неконтролируемая потеря веса.
- Расстройства пищеварения – ощущение переполненности в верхней части живота, даже после небольшой порции пищи.
- Тошнота.
- Частая отрыжка.
Подготовка к анализу на хеликобактер
Для сдачи анализа крови специальная подготовка не нужна. Чтобы результаты анализов кала, эндоскопии и дыхательных тестов были надежными, врач может попросить вас временно прекратить прием некоторых препаратов, таких как антибиотики, ингибиторы протонной помпы и антациды.
Если вы принимаете какие-либо медикаменты, обязательно сообщите об этом врачу. Обычно перед эндоскопией рекомендуется не есть в течение ночи.
Интерпретация результатов на хеликобактер
Отрицательные результаты анализа свидетельствуют о том, что инфекции нет, и симптомы обусловлены другими причинами. В этом случае врач порекомендует дополнительные исследования для выявления источника проблемы.
Если инфекция подтверждена, врач назначит курс антибиотиков и другие медикаменты для облегчения состояния.
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