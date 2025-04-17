Сейчас каждый 5 взрослый спит меньше рекомендованных 7 часов в сутки. Диетолог Мэдисон Ридер рассказала, каких напитков лучше избегать вечером, чтобы иметь лучший отдых передает 24 Канал.

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Напитки с кофеином

Напитки, содержащие кофеин, в частности зеленый чай или энергетики, могут нарушать сон, блокируя аденозин – вещество, которое накапливается в мозге в течение дня и сигнализирует организму о том, что нужно отдохнуть.

Без этого сигнала мозг остается бодрым, что затрудняет погружение в глубокий восстановительный сон. Кофе обычно содержит больше кофеина и быстро усваивается, обеспечивая сильный эффект. Чай, наоборот, содержит L-теанин, который смягчает влияние стимулятора. Но если у вас возникают трудности со сном, диетолог советует ограничить употребление кофеина после 14:00 или даже раньше.

Кофе и чай без кофеина

Даже в бескофеиновых напитках может быть небольшое количество кофеина – от 2 до 15 мг на порцию. Для чувствительных к кофеину людей это может затруднить засыпание или поддержание сна.

Относитесь к бескофеиновым напиткам как к продуктам с низким содержанием кофеина и употребляйте их в первой половине дня,

– рекомендует Ридер.

Сладкие напитки

Сладкие напитки, такие как соки, горячий шоколад или подслащенный чай, могут вызывать резкие колебания уровня сахара в крови. Организм в ответ может вырабатывать гормоны стресса – кортизол и адреналин, что приведет к тревожности и ночным пробуждениям.

Сахар также может снизить уровень мелатонина, гормона сна, и увеличить количество ночных походов в туалет. Чтобы избежать этих эффектов, Ридер советует воздерживаться от сладких напитков за 3 – 4 часа до сна, чтобы организм успел стабилизировать уровень сахара.

Алкоголь

Алкоголь может создать ощущение расслабления перед сном благодаря седативному эффекту. Однако его метаболизм нарушает фазу быстрого сна, важную для эмоционального уравновешивания, памяти и настроения. Это может вызвать тревожность, ощущение жара или преждевременные пробуждения.

Сладкие алкогольные напитки, например коктейли или десертное вино, дополнительно провоцируют колебания уровня сахара, что также может мешать полноценному отдыху,

– добавляет Ридер.

Газированные напитки

Газированная вода может вызвать дискомфорт из-за вздутия живота и дополнительной нагрузки на желудок. Даже если в напитке нет кофеина или сахара, ощущение тяжести может помешать заснуть, объясняет диетолог Эми Дэвис. Если вы имеете склонность к кислотному рефлюксу, таких напитков лучше вообще избегать.

Кислые напитки

Кислые напитки, такие как лимонад, апельсиновый сок или комбуча, могут провоцировать изжогу или рефлюкс, особенно если пить их перед сном. Чтобы избежать неприятных последствий, Эми Дэвис советует разбавлять их водой или заменять травяным чаем. Употребление таких напитков желательно завершать за 2 – 3 часа до сна.