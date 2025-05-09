10 поширених міфів про харчування, які вам шкодять

Сьогодні поради щодо здорового харчування можна знайти буквально на кожному кроці. Проте серед цих рекомендацій часто трапляються помилкові уявлення або застарілі стереотипи, які не мають наукового підтвердження.

Потік інформації про те, що і як їсти, яких продуктів уникати, щоб не "наїстися токсинів", може збити з пантелику кого завгодно. Фахівці Американської академії харчування та дієтології спростовують десять найпоширеніших міфів про їжу, передає 24 Канал з посиланням на Very Well Health.

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Міф 1. Вуглеводи шкідливі і їх потрібно уникати

Вуглеводи – один із головних джерел енергії для організму та мозку. Продукти, багаті на вуглеводи й клітковину – такі як цільнозерновий хліб, овочі, фрукти, бобові – підтримують травлення, допомагають регулювати рівень цукру в крові, забезпечують надходження вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вуглеводи є частиною здорового харчування.

Міф 2. Свіжовичавлені соки – найкорисніші

Часто вважають, що фреші – це концентрат користі, та при їхньому приготуванні видаляється клітковина, необхідна для травлення та ситості. Цілі фрукти й овочі набагато корисніші за соки та краще втамовують голод.

Міф 3. Усі ультраоброблені продукти шкідливі

Не варто записувати всі оброблені продукти до категорії "шкідливих". Деякі способи обробки підвищують безпеку їжі чи збільшують строк її зберігання. Наприклад, йогурти, консервована риба, заморожені овочі, горіхи, бобові, вівсянка та цільнозерновий хліб проходять певну обробку, але залишаються корисними.

Міф 4. Пізня вечеря призводить до набору ваги

Не існує чарівної години, після якої організм починає автоматично відкладати жир. Збільшення ваги пов'язане із загальною кількістю спожитих і витрачених калорій, а не лише з часом вживання їжі. Зазвичай пізні перекуси просто містять більше калорій, а не сам час є вирішальним фактором.

Міф 5. Найкорисніші продукти – лише в кінці супермаркету

Судження, що здорові продукти можна знайти лише на периферії магазина – помилкове. Корисні товари – свіжі овочі, фрукти, риба, нежирне м'ясо – є й в інших відділах, як і менш корисна випічка чи напівфабрикати. Головне – свідомо підходити до вибору продуктів.

Міф 6. Чим більше білка – тим більше м'язів

Збільшення кількості білка в раціоні не гарантує ріст м'язової маси. Для цього потрібні регулярні фізичні навантаження, особливо силові вправи. Білок – це лише будівельний матеріал, але без тренувань м'язи не будуть рости.

Міф 7. Фрукти шкідливі через цукор

Поширена думка, що через вміст цукру фрукти можуть нашкодити, особливо при діабеті. Однак дослідження показують: вживання цілих фруктів може навіть знизити ризик розвитку діабету другого типу та набору ваги. Якщо їсти фрукти разом із білком, жирами або клітковиною, рівень цукру в крові залишатиметься стабільним.

Міф 8. Продукти з низьким вмістом жиру завжди корисніші

Жири необхідні для засвоєння вітамінів, роботи клітин та синтезу гормонів. Знежирені продукти часто містять більше цукру або солі для збереження смаку. Замість повної відмови від жирів варто надавати перевагу ненасиченим жирам, які містяться у рибі, горіхах, авокадо, оливковій олії.

Міф 9. Коричневий цукор кращий за білий

Організм однаково сприймає як рафінований, так і нерафінований цукор. Мед, сиропи, кокосовий цукор, попри "натуральність", так само впливають на організм, як і звичайний цукор, і належать до доданих цукрів, які варто обмежувати.

Міф 10. Тільки органічні продукти корисні

Органічні продукти часто дорожчі, але їхня харчова цінність не надто відрізняється від звичайних. Основне – різноманіття у раціоні та вибір продуктів, багатих на вітаміни і мінерали, а не лише напис "органік" на етикетці.

Не варто сліпо довіряти популярним міфам про харчування – краще орієнтуватися на поради фахівців, наукові дослідження та власне самопочуття, обираючи різноманітні та поживні продукти.