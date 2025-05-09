10 распространенных мифов о питании, которые вам вредят
- Специалисты опровергают десять распространенных мифов о питании, таких как вредность углеводов, полезность фрешей и опасность позднего ужина.
- Здоровое питание должно быть разнообразным, сосредоточенным на научных исследованиях, а не на популярных стереотипах.
- Белок, жиры и углеводы являются важными компонентами питания, и их роль не должна недооцениваться из-за мифов.
- Органические продукты не всегда полезнее, важно придерживаться сбалансированного рациона с разнообразными продуктами.
Сегодня советы по здоровому питанию можно найти буквально на каждом шагу. Однако среди этих рекомендаций часто встречаются ошибочные представления или устаревшие стереотипы, которые не имеют научного подтверждения.
Поток информации о том, что и как есть, каких продуктов избегать, чтобы не "наесться токсинов", может сбить с толку кого угодно. Специалисты Американской академии питания и диетологии опровергают десять самых распространенных мифов о еде, передает 24 Канал со ссылкой на Very Well Health.
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Миф 1. Углеводы вредны и их нужно избегать
Углеводы – один из главных источников энергии для организма и мозга. Продукты, богатые углеводами и клетчаткой – такие как цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, бобовые – поддерживают пищеварение, помогают регулировать уровень сахара в крови, обеспечивают поступление витаминов, минералов и антиоксидантов. Углеводы являются частью здорового питания.
Миф 2. Свежевыжатые соки – самые полезные
Часто считают, что фреши – это концентрат пользы, и при их приготовлении удаляется клетчатка, необходимая для пищеварения и сытости. Целые фрукты и овощи гораздо полезнее соков и лучше утоляют голод.
Миф 3. Все ультраобработанные продукты вредны
Не стоит записывать все обработанные продукты в категорию "вредных". Некоторые способы обработки повышают безопасность пищи или увеличивают срок ее хранения. Например, йогурты, консервированная рыба, замороженные овощи, орехи, бобовые, овсянка и цельнозерновой хлеб проходят определенную обработку, но остаются полезными.
Миф 4. Поздний ужин приводит к набору веса
Не существует волшебного часа, после которого организм начинает автоматически откладывать жир. Увеличение веса связано с общим количеством потребленных и потраченных калорий, а не только со временем употребления пищи. Обычно поздние перекусы просто содержат больше калорий, а не само время является решающим фактором.
Миф 5. Самые полезные продукты – только в конце супермаркета
Суждение, что здоровые продукты можно найти только на периферии магазина – ошибочно. Полезные товары – свежие овощи, фрукты, рыба, нежирное мясо – есть и в других отделах, как и менее полезная выпечка или полуфабрикаты. Главное – сознательно подходить к выбору продуктов.
Миф 6. Чем больше белка – тем больше мышц
Увеличение количества белка в рационе не гарантирует рост мышечной массы. Для этого нужны регулярные физические нагрузки, особенно силовые упражнения. Белок – это лишь строительный материал, но без тренировок мышцы не будут расти.
Миф 7. Фрукты вредны из-за сахара
Распространено мнение, что из-за содержания сахара фрукты могут навредить, особенно при диабете. Однако исследования показывают: употребление целых фруктов может даже снизить риск развития диабета второго типа и набора веса. Если есть фрукты вместе с белком, жирами или клетчаткой, уровень сахара в крови будет оставаться стабильным.
Миф 8. Продукты с низким содержанием жира всегда полезнее
Жиры необходимы для усвоения витаминов, работы клеток и синтеза гормонов. Обезжиренные продукты часто содержат больше сахара или соли для сохранения вкуса. Вместо полного отказа от жиров стоит отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, которые содержатся в рыбе, орехах, авокадо, оливковом масле.
Миф 9. Коричневый сахар лучше белого
Организм одинаково воспринимает как рафинированный, так и нерафинированный сахар. Мед, сиропы, кокосовый сахар, несмотря на "натуральность", так же влияют на организм, как и обычный сахар, и относятся к добавленным сахарам, которые стоит ограничивать.
Миф 10. Только органические продукты полезны
Органические продукты часто дороже, но их пищевая ценность не слишком отличается от обычных. Основное – разнообразие в рационе и выбор продуктов, богатых витаминами и минералами, а не только надпись "органик" на этикетке.
Не стоит слепо доверять популярным мифам о питании – лучше ориентироваться на советы специалистов, научные исследования и собственное самочувствие, выбирая разнообразные и питательные продукты.
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