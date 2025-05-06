Зниження лібідо у чоловіків: чому це трапляється, коли це проблема та що робити

Насправді бажання інтимної близькості може зникати як у чоловіків, так і у жінок, і кожен має право сказати "ні" задля свого психологічного та фізичного комфорту. Розбираємось, в яких ситуаціях зменшення сексуального потягу є нормою, а коли варто звернути на це увагу, і як обговорювати подібні питання у стосунках.

Зниження лібідо саме по собі не є проблемою, якщо це влаштовує обох партнерів і не порушує гармонію у парі, інформує 24 Канал з посиланням на MSD Manual.

Також на тему Чому чоловіки запускають бороди: вчені зʼясували основні причини

Коли відсутність бажання – це нормально

Багато хто порівнює свої почуття на початку стосунків із нинішніми і хвилюється через зміни. Однак зменшення пристрасті з часом – природний процес: після етапу закоханості рівень потягу стабілізується й стає звичним для кожного.

Сексуальне бажання не буває постійним – воно залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів та може змінюватися протягом життя.

Причини зниження сексуального потягу у чоловіків

У чоловіків лібідо може знижуватися з різних причин, які умовно поділяють на три групи:

Фізіологічні: вікові зміни, втома, проблеми з гормонами (зокрема низький тестостерон), деякі хронічні захворювання, приймання ліків.

Психологічні: стрес, тривожні стани, депресія.

Міжособистісні: нерозв’язані конфлікти у стосунках, образи, відсутність емоційного контакту.

Якщо одна з причин викликає дискомфорт, важливо спробувати розібратися у ситуації й знайти відповідне рішення.

Як повернути лібідо до норми

Способи відновлення сексуального потягу залежать від конкретних передумов. Проте є поради, які зазвичай допомагають:

Давайте собі відпочинок: перевтома може повністю відбити бажання займатися сексом. Дозвольте собі розслабитись та відновити сили.

Займайтеся спортом: регулярна фізична активність покращує загальний стан здоров’я, знижує ризик захворювань, що негативно впливають на сексуальну функцію, і сприяє гармонізації настрою.

Скоротіть вживання алкоголю і відмовтесь від куріння: шкідливі звички негативно впливають на лібідо та можуть призвести до еректильних розладів.

Перевірте вплив ліків: якщо зниження бажання збіглося з початком прийому нових препаратів – порадьтесь із лікарем щодо альтернатив.

Корекція гормонів: при браку тестостерону лікар може призначити замісну гормональну терапію.

Зверніть увагу на стосунки: якщо причина криється в емоційній віддаленості – поговоріть із партнеркою відкрито й спокійно.

Психологічна допомога: робота з психологом чи сексологом допоможе розібратися в глибоких причинах і відновити близькість.

Як сказати, що ви не хочете сексу

Говоріть відверто і чесно, без докорів і звинувачень. Розкажіть про свої почуття, поясніть причину відсутності бажання, дайте партнерці можливість висловитись і запропонуйте разом пошукати рішення.

Не бійтеся виглядати вразливим – навпаки, здатність чесно обговорювати складні питання свідчить про вашу зрілість. Якщо не вдається поговорити з першого разу – дайте собі час. Головне – зберігати повагу в діалозі та бути уважним до почуттів одне одного.