Планування вагітності: ось що вам потрібно зробити в першу чергу

Регулярне інтимне життя та приймання фолієвої кислоти – базові кроки при плануванні вагітності. Але не менш важливо дбати про свій психічний стан і вчасно відпочивати. Розглянемо, як правильно підходити до планування вагітності та чому важливо уникати стресових ситуацій.

Прийнявши рішення готуватися до зачаття, рекомендується оцінити стан свого здоров’я, навіть якщо немає скарг, повідомляє 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Що важливо врахувати при плануванні вагітності

Варто зробити наступне:

Консультація з акушером-гінекологом. Лікар оцінить ваш стан, уточнить наявність спадкових захворювань у родині, призначить необхідні аналізи й дасть індивідуальні рекомендації.

Візит до терапевта. Іноді може знадобитися додаткова діагностика або профілактичні щеплення до вагітності. Обговоріть з лікарем приймання вітамінів та ліків, які ви вживаєте або плануєте приймати.

Контроль хронічних хвороб. Наприклад, при діабеті чи астмі важливо досягти тривалої ремісії ще до настання вагітності.

Корекція маси тіла. Якщо є надмірна вага, лікар може порадити зміни в харчуванні для зниження ризику ускладнень.

Управління стресом. Дуже важливо мінімізувати стрес на всіх етапах планування вагітності. Починати варто із формування здорового режиму сну та регулярного відпочинку. Техніки релаксації й управління тривожністю можна обговорити з психологом.

Як стрес може впливати на зачаття

Сильний стрес може знижувати репродуктивні функції, але зазвичай не є прямою причиною безпліддя. Дослідження показують, що у жінок з вираженим стресом знижуються показники антимюллерового гормону, який відображає оваріальний резерв.

Тривала втома також може негативно впливати на репродуктивне здоров’я. Пряма залежність між рівнем стресу, кортизолом і безпліддям наразі не доведена. Водночас загальний гормональний фон під впливом хронічної втоми може погіршуватися, що ускладнює настання вагітності.

Ряд досліджень також відзначає, що зниження тривожності та депресії підвищує ймовірність успішного зачаття.

Які звички варто змінити

Лікарі радять дотримуватись таких принципів здорового способу життя для підвищення шансів на вагітність:

Відмова від куріння. Нікотин зменшує оваріальний резерв і негативно впливає на майбутню дитину. Мінімізація або відмова від алкоголю. Надмірне вживання алкоголю асоціюється з порушенням овуляції. Контроль споживання кофеїну. До 200 мг кофеїну на добу (приблизно 1 – 2 чашки кави) вважається безпечним. Помірна фізична активність. Надмірні тренування можуть знизити рівень прогестерону. Оптимально – до 5 годин помірних навантажень на тиждень. Уникайте контакту з токсичними речовинами. Серед них – пестициди, розчинники та свинець.

Як розслабитись, якщо немає можливості поїхати у відпустку

Звісно, поїздка на тропічний пляж – це мрія, але і вдома можна організувати повноцінний відпочинок:

Практикуйте медитацію, дихальні вправи, йогу або інші заняття для зниження стресу.

За можливості уникайте нічних змін, щоб не порушувати гормональний баланс. Якщо робота змінна – обов’язково компенсуйте це повноцінним сном.

Регулярно займайтесь фізичною активністю: рух не лише покращує настрій, а й допомагає адаптуватися до змін, які принесе вагітність і пологи.

Хронічна втома може несприятливо впливати на репродуктивну функцію, проте прямого зв’язку між кортизолом і безпліддям не виявлено. Для підвищення шансів на зачаття важливо дотримуватись активного способу життя без надмірностей, знаходити час для відпочинку та стежити за психоемоційним станом.