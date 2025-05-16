Планирование беременности: вот что вам нужно сделать в первую очередь

Регулярная интимная жизнь и прием фолиевой кислоты – базовые шаги при планировании беременности. Но не менее важно заботиться о своем психическом состоянии и вовремя отдыхать. Рассмотрим, как правильно подходить к планированию беременности и почему важно избегать стрессовых ситуаций.

Приняв решение готовиться к зачатию, рекомендуется оценить состояние своего здоровья, даже если нет жалоб, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Что важно учесть при планировании беременности

Стоит сделать следующее:

Консультация с акушером-гинекологом. Врач оценит ваше состояние, уточнит наличие наследственных заболеваний в семье, назначит необходимые анализы и даст индивидуальные рекомендации.

Визит к терапевту. Иногда может понадобиться дополнительная диагностика или профилактические прививки до беременности. Обсудите с врачом прием витаминов и лекарств, которые вы принимаете или планируете принимать.

Контроль хронических болезней. Например, при диабете или астме важно достичь длительной ремиссии еще до наступления беременности.

Коррекция массы тела. Если есть избыточный вес, врач может посоветовать изменения в питании для снижения риска осложнений.

Управление стрессом. Очень важно минимизировать стресс на всех этапах планирования беременности. Начинать стоит с формирования здорового режима сна и регулярного отдыха. Техники релаксации и управления тревожностью можно обсудить с психологом.

Как стресс может влиять на зачатие

Сильный стресс может снижать репродуктивные функции, но обычно не является прямой причиной бесплодия. Исследования показывают, что у женщин с выраженным стрессом снижаются показатели антимюллерового гормона, который отражает овариальный резерв.

Длительная усталость также может негативно влиять на репродуктивное здоровье. Прямая зависимость между уровнем стресса, кортизолом и бесплодием пока не доказана. В то же время общий гормональный фон под влиянием хронической усталости может ухудшаться, что затрудняет наступление беременности.

Ряд исследований также отмечает, что снижение тревожности и депрессии повышает вероятность успешного зачатия.

Какие привычки стоит изменить

Врачи советуют придерживаться таких принципов здорового образа жизни для повышения шансов на беременность:

Отказ от курения. Никотин уменьшает овариальный резерв и негативно влияет на будущего ребенка. Минимизация или отказ от алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя ассоциируется с нарушением овуляции. Контроль потребления кофеина. До 200 мг кофеина в сутки (примерно 1 – 2 чашки кофе) считается безопасным. Умеренная физическая активность. Чрезмерные тренировки могут снизить уровень прогестерона. Оптимально – до 5 часов умеренных нагрузок в неделю. Избегайте контакта с токсичными веществами. Среди них – пестициды, растворители и свинец.

Как расслабиться, если нет возможности поехать в отпуск

Конечно, поездка на тропический пляж – это мечта, но и дома можно организовать полноценный отдых:

Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения, йогу или другие занятия для снижения стресса.

По возможности избегайте ночных смен, чтобы не нарушать гормональный баланс. Если работа переменная – обязательно компенсируйте это полноценным сном.

Регулярно занимайтесь физической активностью: движение не только улучшает настроение, но и помогает адаптироваться к изменениям, которые принесет беременность и роды.

Хроническая усталость может неблагоприятно влиять на репродуктивную функцию, однако прямой связи между кортизолом и бесплодием не обнаружено. Для повышения шансов на зачатие важно придерживаться активного образа жизни без излишеств, находить время для отдыха и следить за психоэмоциональным состоянием.