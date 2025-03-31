6 дітей потрапили до лікарні з вірусною кишковою інфекцією у Львові: що відомо про їхній стан

6 дітей із львівського дитсадка "Казка" госпіталізували з вірусною кишковою інфекцією. У лікарню вони потрапили у стані середньої тяжкості.

Перші 2 випадки зафіксували у п'ятницю, 28 березня, інші 4 – у суботу, 29 березня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар генеральної директорки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко-Тімко Суспільному.

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Діти продовжують лікування

Усім дітям встановили діагноз "вірусна кишкова інфекція".

У неділю ми дізналися про те, що у двох підтверджено в матеріалі ротавірус. Більше надходжень станом на зараз не було, тільки ці шість дітей. Їх стан із позитивною динамікою,

– розповіла Наталія Іванченко-Тімко.

Зверніть увагу! Ротавірусна інфекція може передаватися повітряно-крапельним шляхом, а також через руки, іграшки, інші предмети побуту.

"У дитячих колективах, як правило, якщо хворіє одна дитина, то ті, хто найближче спілкувалися, мають імовірність захворіти", – зауважила директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Наразі усі госпіталізовані діти продовжують курс лікування та очікують результати своїх аналізів.

До слова, раніше до лікарні також із ротавірусною інфекцією потрапили 5 вихованців дитсадка у Винниках.