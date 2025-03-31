6 детей попали в больницу с вирусной кишечной инфекцией во Львове: что известно об их состоянии
- Во Львове госпитализировали 6 детей из детсада "Сказка" с вирусной кишечной инфекцией.
- Дети продолжают лечение с положительной динамикой, новых случаев не зафиксировано.
6 детей из львовского детсада "Сказка" госпитализировали с вирусной кишечной инфекцией. В больницу они попали в состоянии средней тяжести.
Первые 2 случая зафиксировали в пятницу, 28 марта, другие 4 – в субботу, 29 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко-Тимко Общественному.
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Дети продолжают лечение
Всем детям установили диагноз "вирусная кишечная инфекция".
В воскресенье мы узнали о том, что у двух подтверждено в материале ротавирус. Больше поступлений по состоянию на сейчас не было, только эти шесть детей. Их состояние с положительной динамикой,
– рассказала Наталья Иванченко-Тимко.
Обратите внимание! Ротавирусная инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, а также через руки, игрушки, другие предметы быта.
"В детских коллективах, как правило, если болеет один ребенок, то те, кто ближе всего общались, имеют вероятность заболеть", – отметила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Сейчас все госпитализированные дети продолжают курс лечения и ожидают результаты своих анализов.
К слову, ранее в больницу также с ротавирусной инфекцией попали 5 воспитанников детсада в Винниках.
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