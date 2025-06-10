У США міністр-антивакцинатор звільнив увесь Комітет з питань вакцин

У Сполучених Штатах спалахнув новий скандал у сфері охорони здоров’я: Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр охорони здоров’я США, який відомий публічними виступами проти вакцин, несподівано звільнив усіх 17 членів Консультативного комітету з імунізаційної практики (ACIP).

Причиною такого радикального рішення Кеннеді назвав нібито "численні конфлікти інтересів" серед членів комітету. За його словами, експерти ACIP начебто завжди підтримували всі вакцини без винятку, пише 24 Канал з посилання на Associated Press. Проте жодних конкретних доказів своїх звинувачень він так і не надав.

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Реакція на звільнення

Фахівці нагадують: саме Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) ухвалює остаточне рішення щодо безпеки та ефективності вакцин, а комітет CDC виконує лише роль дорадчого органу, визначаючи, які групи населення мають бути вакциновані вже схваленими препаратами.

Розпуск комітету викликав хвилю обурення у науковому середовищі. Лікарі й експерти з вакцинології застерігають: політичні втручання можуть серйозно підірвати довіру населення до системи охорони здоров’я США.

Це трагедія для американської медицини. ACIP – це команда висококласних фахівців, і такі дії підривають професійну незалежність та авторитет державних структур,

– заявив колишній головний науковий співробітник FDA Джессі Гудман

Відповідь на критику

У відповідь на критику Кеннеді-молодший наполягає, що його мета – відновити довіру суспільства до влади.

"Ми ставимо на перше місце суспільну довіру, а не просування якихось конкретних позицій щодо вакцинації", – йдеться у його офіційному зверненні.

Зазначимо, що всі звільнені члени ACIP були призначені ще попередньою адміністрацією Джо Байдена. Зараз міністр займається пошуком кандидатів на заміну.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший не вперше висловлює сумніви щодо щеплень, хоча свого часу, працюючи в адміністрації Трампа, обіцяв дотримуватися чинних національних стандартів вакцинації. Попри його заяви, під час його каденції FDA вже схвалило кілька нових вакцин.