В США министр-антивакцинатор уволил весь Комитет по вопросам вакцин

В Соединенных Штатах вспыхнул новый скандал в сфере здравоохранения: Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения США, который известен публичными выступлениями против вакцин, неожиданно уволил всех 17 членов Консультативного комитета по иммунизационной практике (ACIP).

Причиной такого радикального решения Кеннеди назвал якобы "многочисленные конфликты интересов" среди членов комитета. По его словам, эксперты ACIP вроде бы всегда поддерживали все вакцины без исключения, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Однако никаких конкретных доказательств своих обвинений он так и не предоставил.

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Реакция на увольнение

Специалисты напоминают: именно Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) принимает окончательное решение о безопасности и эффективности вакцин, а комитет CDC выполняет лишь роль совещательного органа, определяя, какие группы населения должны быть вакцинированы уже одобренными препаратами.

Роспуск комитета вызвал волну возмущения в научной среде. Врачи и эксперты по вакцинологии предостерегают: политические вмешательства могут серьезно подорвать доверие населения к системе здравоохранения США.

Это трагедия для американской медицины. ACIP – это команда высококлассных специалистов, и такие действия подрывают профессиональную независимость и авторитет государственных структур,

– заявил бывший главный научный сотрудник FDA Джесси Гудман

Ответ на критику

В ответ на критику Кеннеди-младший настаивает, что его цель – восстановить доверие общества к власти.

"Мы ставим на первое место общественное доверие, а не продвижение каких-то конкретных позиций по вакцинации", – говорится в его официальном обращении.

Отметим, что все уволенные члены ACIP были назначены еще предыдущей администрацией Джо Байдена. Сейчас министр занимается поиском кандидатов на замену.

Роберт Ф. Кеннеди-младший не впервые выражает сомнения относительно прививок, хотя в свое время, работая в администрации Трампа, обещал придерживаться действующих национальных стандартов вакцинации. Несмотря на его заявления, во время его каденции FDA уже одобрило несколько новых вакцин.