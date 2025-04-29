Таблетки для переривання вагітності виявилися значно небезпечнішими, ніж вказано в інструкції

Препарат міфепристон, який використовується для медикаментозного переривання вагітності, спричиняє значно більше серйозних побічних ефектів, ніж зазначено в офіційній інструкції. Такі висновки зробила американська консервативна організація The Ethics and Public Policy Center (EPPC), яка займається дослідницькою та правозахисною діяльністю.

Основою для аналізу, який в EPPC назвали наймасштабнішим із наявних досліджень міфепристону, стала база даних медичних страхових виплат у США, передає 24 Канал.

Також на тему Чому не всі кліщі однаково небезпечні: де в Україні найгірша ситуація

Нове дослідження медикаментозного переривання вагітності

В межах дослідження було вивчено інформацію про понад 860 тисяч випадків застосування препарату для медикаментозного аборту в період з 2017 по 2023 роки, включаючи дані про діагнози, проведені процедури та призначені препарати.

З’ясувалося, що у 10,93% жінок, які використовували міфепристон (під торговою назвою "Міфепрекс" у США), протягом 45 днів після застосування виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. В інструкції до препарату вказана частота таких реакцій менш як 0,5%, що у 21,86 раза нижче.

Небезпечні побічні реакції

Зокрема, у 28 658 жінок (3,31%) було зафіксовано кровотечу, у 11 707 (1,34%) – інфекцію, а у 824 (0,10%) – сепсис. Крім того, 2,84% пацієнток довелося пройти хірургічний аборт, 0,15% потребували переливання крові, а ще приблизно 0,22% зіткнулися з іншими небезпечними для життя ускладненнями, такими як тромбоз, анафілаксія, серцево-судинні та легеневі проблеми.

В інструкції препарату зазначений показник побічних ефектів у 0,5% був заснований на результатах десяти досліджень, у яких взяли участь 30 966 жінок. Проте, як зазначає EPPC, це значно менше обсягу даних, використаних у їхньому аналізі.

Крім того, дослідження показало, що у більш ніж 3000 жінок (0,35%), які приймали міфепристон, вагітність виявилася позаматковою, що є протипоказанням для застосування препарату. Цей стан потребує обов’язкової діагностики, яка зазвичай проводиться в клініці, однак чинні правила у США дозволяють призначати міфепристон онлайн, без особистого огляду.

Розширення показань

Препарат був схвалений Управлінням із контролю за продуктами та ліками (FDA) у 2000 році, а його виробник, Danco Laboratories, позиціонує його як безпечний і ефективний засіб для медикаментозного аборту. За даними FDA, з 2000 по 2024 рік було зафіксовано 36 випадків смерті після прийому міфепристону, з яких два випадки пов’язані з позаматковою вагітністю, а інші – із важкими системними інфекціями.

Спочатку використання "Міфепрексу" регламентувалося строгими протоколами: його могли призначати лише при особистому відвідуванні лікаря, а пацієнток зобов’язували повертатися на повторний прийом. Однак у 2023 році ці вимоги було спрощено: препарат став доступним для призначення онлайн із доставкою додому, а термін застосування для переривання вагітності було збільшено з 7 до 10 тижнів.

На основі нових даних фахівці EPPC дійшли висновку, що використання препарату несе значно більший ризик для здоров’я жінок, ніж зазначено в офіційній документації. Організація закликає FDA повернутися до жорсткіших правил призначення препарату, забезпечуючи його застосування виключно під медичним наглядом та обов’язковим обліком усіх побічних ефектів.