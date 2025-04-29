Таблетки для переривання вагітності виявилися значно небезпечнішими, ніж вказано в інструкції
- Препарат міфепристон викликає більше серйозних побічних ефектів, ніж вказано в інструкції, згідно з дослідженням EPPC.
- Дослідження на основі даних страхових виплат виявило, що у 10,93% жінок виникли серйозні проблеми зі здоров’ям після прийому препарату.
- FDA було зафіксовано 36 випадків смерті після прийому міфепристону з 2000 по 2024 рік, у тому числі через позаматкову вагітність та системні інфекції.
- EPPC закликає повернути жорсткіші правила призначення міфепристону, забезпечуючи його застосування під медичним наглядом.
Препарат міфепристон, який використовується для медикаментозного переривання вагітності, спричиняє значно більше серйозних побічних ефектів, ніж зазначено в офіційній інструкції. Такі висновки зробила американська консервативна організація The Ethics and Public Policy Center (EPPC), яка займається дослідницькою та правозахисною діяльністю.
Основою для аналізу, який в EPPC назвали наймасштабнішим із наявних досліджень міфепристону, стала база даних медичних страхових виплат у США, передає 24 Канал.
Також на тему Чому не всі кліщі однаково небезпечні: де в Україні найгірша ситуація
Нове дослідження медикаментозного переривання вагітності
В межах дослідження було вивчено інформацію про понад 860 тисяч випадків застосування препарату для медикаментозного аборту в період з 2017 по 2023 роки, включаючи дані про діагнози, проведені процедури та призначені препарати.
З’ясувалося, що у 10,93% жінок, які використовували міфепристон (під торговою назвою "Міфепрекс" у США), протягом 45 днів після застосування виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. В інструкції до препарату вказана частота таких реакцій менш як 0,5%, що у 21,86 раза нижче.
Небезпечні побічні реакції
Зокрема, у 28 658 жінок (3,31%) було зафіксовано кровотечу, у 11 707 (1,34%) – інфекцію, а у 824 (0,10%) – сепсис. Крім того, 2,84% пацієнток довелося пройти хірургічний аборт, 0,15% потребували переливання крові, а ще приблизно 0,22% зіткнулися з іншими небезпечними для життя ускладненнями, такими як тромбоз, анафілаксія, серцево-судинні та легеневі проблеми.
В інструкції препарату зазначений показник побічних ефектів у 0,5% був заснований на результатах десяти досліджень, у яких взяли участь 30 966 жінок. Проте, як зазначає EPPC, це значно менше обсягу даних, використаних у їхньому аналізі.
Крім того, дослідження показало, що у більш ніж 3000 жінок (0,35%), які приймали міфепристон, вагітність виявилася позаматковою, що є протипоказанням для застосування препарату. Цей стан потребує обов’язкової діагностики, яка зазвичай проводиться в клініці, однак чинні правила у США дозволяють призначати міфепристон онлайн, без особистого огляду.
Розширення показань
Препарат був схвалений Управлінням із контролю за продуктами та ліками (FDA) у 2000 році, а його виробник, Danco Laboratories, позиціонує його як безпечний і ефективний засіб для медикаментозного аборту. За даними FDA, з 2000 по 2024 рік було зафіксовано 36 випадків смерті після прийому міфепристону, з яких два випадки пов’язані з позаматковою вагітністю, а інші – із важкими системними інфекціями.
Спочатку використання "Міфепрексу" регламентувалося строгими протоколами: його могли призначати лише при особистому відвідуванні лікаря, а пацієнток зобов’язували повертатися на повторний прийом. Однак у 2023 році ці вимоги було спрощено: препарат став доступним для призначення онлайн із доставкою додому, а термін застосування для переривання вагітності було збільшено з 7 до 10 тижнів.
На основі нових даних фахівці EPPC дійшли висновку, що використання препарату несе значно більший ризик для здоров’я жінок, ніж зазначено в офіційній документації. Організація закликає FDA повернутися до жорсткіших правил призначення препарату, забезпечуючи його застосування виключно під медичним наглядом та обов’язковим обліком усіх побічних ефектів.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.