Таблетки для прерывания беременности оказались значительно опаснее, чем указано в инструкции

Препарат мифепристон, который используется для медикаментозного прерывания беременности, вызывает значительно больше серьезных побочных эффектов, чем указано в официальной инструкции. Такие выводы сделала американская консервативная организация The Ethics and Public Policy Center (EPPC), которая занимается исследовательской и правозащитной деятельностью.

Основой для анализа, который в EPPC назвали самым масштабным из имеющихся исследований мифепристона, стала база данных медицинских страховых выплат в США, передает 24 Канал.

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Новое исследование медикаментозного прерывания беременности

В рамках исследования была изучена информация о более 860 тысяч случаев применения препарата для медикаментозного аборта в период с 2017 по 2023 годы, включая данные о диагнозах, проведенных процедурах и назначенных препаратах.

Выяснилось, что у 10,93% женщин, которые использовали мифепристон (под торговым названием "Мифепрекс" в США), в течение 45 дней после применения возникли серьезные проблемы со здоровьем. В инструкции к препарату указана частота таких реакций менее 0,5%, что в 21,86 раза ниже.

Опасные побочные реакции

В частности, у 28 658 женщин (3,31%) было зафиксировано кровотечение, у 11 707 (1,34%) – инфекцию, а у 824 (0,10%) – сепсис. Кроме того, 2,84% пациенток пришлось пройти хирургический аборт, 0,15% нуждались в переливании крови, а еще примерно 0,22% столкнулись с другими опасными для жизни осложнениями, такими как тромбоз, анафилаксия, сердечно-сосудистые и легочные проблемы.

В инструкции препарата указанный показатель побочных эффектов в 0,5% был основан на результатах десяти исследований, в которых приняли участие 30 966 женщин. Однако, как отмечает EPPC, это значительно меньше объема данных, использованных в их анализе.

Кроме того, исследование показало, что у более чем 3000 женщин (0,35%), которые принимали мифепристон, беременность оказалась внематочной, что является противопоказанием для применения препарата. Это состояние требует обязательной диагностики, которая обычно проводится в клинике, однако действующие правила в США позволяют назначать мифепристон онлайн, без личного осмотра.

Расширение показаний

Препарат был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в 2000 году, а его производитель, Danco Laboratories, позиционирует его как безопасное и эффективное средство для медикаментозного аборта. По данным FDA, с 2000 по 2024 год было зафиксировано 36 случаев смерти после приема мифепристона, из которых два случая связаны с внематочной беременностью, а другие – с тяжелыми системными инфекциями.

Сначала использование "Мифепрекса" регламентировалось строгими протоколами: его могли назначать только при личном посещении врача, а пациенток обязывали возвращаться на повторный прием. Однако в 2023 году эти требования были упрощены: препарат стал доступным для назначения онлайн с доставкой на дом, а срок применения для прерывания беременности был увеличен с 7 до 10 недель.

На основе новых данных специалисты EPPC пришли к выводу, что использование препарата несет значительно больший риск для здоровья женщин, чем указано в официальной документации. Организация призывает FDA вернуться к более жестким правилам назначения препарата, обеспечивая его применение исключительно под медицинским наблюдением и обязательным учетом всех побочных эффектов.