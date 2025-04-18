Знайшли простий спосіб зменшити ризик інфекційних захворювань

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі нараховується понад 1,2 тисячі різноманітних інфекційних хвороб. Щорічно від них страждають близько двох мільярдів людей, і для 17 мільйонів це закінчується летально. Китайські вчені вважають, що повноцінний і якісний сон може значно знизити ризик важких ускладнень через інфекції.

Дослідники з Південного медичного університету Китаю провели ретельний аналіз взаємозв’язку між якістю сну та інфекційними захворюваннями. У дослідженні взяли участь 397 523 особи з бази даних UK Biobank, віком від 40 до 73 років, серед яких 54,9% складали жінки. Дані про тривалість і якість сну отримували за допомогою анкетування, повідомляє 24 Канал з посиланням Translational Psychiatry.

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Нове дослідження впливу сну

Оцінка якості сну учасників проводилася за кількома параметрами: оптимальна тривалість (сім – вісім годин), ранкове пробудження, відсутність безсоння та денна втомлюваність. Науковці врахували також такі чинники, як вік, стать, рівень освіти, шкідливі звички та наявність хронічних захворювань.

У межах дослідження аналізували випадки госпіталізацій, зокрема, захворювання центральної нервової системи, шлунково-кишкові інфекції, сепсис та інші хвороби. Протягом періоду спостереження, що тривав у середньому 13,5 року, у лікарні Великої Британії було госпіталізовано 60 377 осіб.

Сон зменшує ризик інфекцій

Результати дослідження показали, що нормалізація сну могла б знизити ризик госпіталізації через інфекції залежно від конкретного захворювання. Наприклад, ризик сепсису зменшувався на 9,1%, ймовірність хвороб печінки – на 20%, а загальний ризик інфекцій скорочувався в середньому на 12,09%. Водночас суттєвий ефект спостерігався лише у людей віком до 60 років.

Науковці також відзначили, що найбільш значущими аспектами здорового сну виявилися його достатня тривалість та раннє пробудження.

Однак автори роботи наголошують, що їхнє дослідження не дозволяє зробити остаточних висновків про причинно-наслідковий зв’язок між якістю сну та ризиком госпіталізації. Крім того, вибірка базувалася на даних мешканців Великої Британії, де рівень охорони здоров’я в середньому вищий, ніж у багатьох інших регіонах.

Попередні дослідження також вивчали вплив сну на ризик інфекційних захворювань, але зосереджувалися лише на окремих аспектах цього взаємозв'язку. Вважається, що порушення сну негативно впливають на імунну систему, знижуючи здатність організму протистояти інфекціям. Проте такі припущення потребують додаткового підтвердження через експерименти та клінічні дослідження.