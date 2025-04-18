Нашли простой способ уменьшить риск инфекционных заболеваний

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается более 1,2 тысячи различных инфекционных болезней. Ежегодно от них страдают около двух миллиардов людей, и для 17 миллионов это заканчивается летально. Китайские ученые считают, что полноценный и качественный сон может значительно снизить риск тяжелых осложнений из-за инфекций.

Исследователи из Южного медицинского университета Китая провели тщательный анализ взаимосвязи между качеством сна и инфекционными заболеваниями. В исследовании приняли участие 397 523 человека из базы данных UK Biobank, в возрасте от 40 до 73 лет, среди которых 54,9% составляли женщины. Данные о продолжительности и качестве сна получали с помощью анкетирования, сообщает 24 Канал со ссылкой Translational Psychiatry.

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Новое исследование влияния сна

Оценка качества сна участников проводилась по нескольким параметрам: оптимальная продолжительность (семь – восемь часов), утреннее пробуждение, отсутствие бессонницы и дневная утомляемость. Ученые учли также такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, вредные привычки и наличие хронических заболеваний.

В рамках исследования анализировали случаи госпитализаций, в частности, заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишечные инфекции, сепсис и другие болезни. В течение периода наблюдения, который длился в среднем 13,5 года, в больницы Великобритании было госпитализировано 60 377 человек.

Сон уменьшает риск инфекций

Результаты исследования показали, что нормализация сна могла бы снизить риск госпитализации из-за инфекций в зависимости от конкретного заболевания. Например, риск сепсиса уменьшался на 9,1%, вероятность болезней печени – на 20%, а общий риск инфекций сокращался в среднем на 12,09%. В то же время существенный эффект наблюдался только у людей в возрасте до 60 лет.

Ученые также отметили, что наиболее значимыми аспектами здорового сна оказались его достаточная продолжительность и раннее пробуждение.

Однако авторы работы отмечают, что их исследование не позволяет сделать окончательных выводов о причинно-следственной связи между качеством сна и риском госпитализации. Кроме того, выборка базировалась на данных жителей Великобритании, где уровень здравоохранения в среднем выше, чем во многих других регионах.

Предыдущие исследования также изучали влияние сна на риск инфекционных заболеваний, но сосредотачивались лишь на отдельных аспектах этой взаимосвязи. Считается, что нарушения сна негативно влияют на иммунную систему, снижая способность организма противостоять инфекциям. Однако такие предположения требуют дополнительного подтверждения через эксперименты и клинические исследования.