Про це заявив омбудсмень Дмитро Лубінець. Він наголосив на наслідках масштабних ракетних обстрілів.

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"Тривале відключення світла підвищує ризик поширення інфекцій через неочищену воду", – ідеться у повідомленні.

Омбудсмен також зазначив, що ООН закликає допомагати Україні відновлювати потужності, надавати гуманітарну допомогу, підтримувати зусилля щодо притягнення до відповідальності за порушення МГП.

Зауважте. У період з березня 2024 року ММПЛУ зафіксувала щонайменше 101 удар на об'єкти розподілу та передачі електроенергії.

До слова, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошував на небезпеках тривалих відключень світла та ризиків поширення інфекцій через забруднену воду.

Станом на червень у Центрі громадського здоров'я фіксували збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань.

Ляшко підкреслював, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну.