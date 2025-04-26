Чи можна вже їсти ранню полуницю: правда про перші ягоди сезону

З настанням весни і тепла прилавки заповнюються яскраво-червоними ягодами – полуницею. Соковита, ароматна, солодка – вона асоціюється з літом, теплом і свіжістю. Та чи можна вже купувати першу полуницю без шкоди для здоров'я. Що варто знати перед тим, як додати її до свого раціону у квітні або на початку травня.

Рання полуниця – звідки вона

На початку сезону полуниця, яку ми бачимо на ринках і в супермаркетах, зазвичай імпортна – з Туреччини, Іспанії або Греції. В Україні ж перші врожаї надходять з теплиць південних регіонів або з фермерських господарств, які використовують агроволокно й плівку для пришвидшення дозрівання, розповідає 24 Канал.

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Нітрати в полуниці – міф чи реальність

Перше занепокоєння, яке викликає рання полуниця, – вміст нітратів. Дійсно, для пришвидшення росту ягоди у закритому ґрунті іноді використовують добрива. Проте сучасні технології дозволяють вирощувати безпечну продукцію навіть у ранній період.

Варто купувати у перевірених продавців: супермаркетах із сертифікацією продукції або у фермерів.

Порада. Обирайте ягоду середнього розміру. Занадто великі, ідеально глянцеві ягоди – частіше результат стимуляторів росту. Якщо сумніваєтесь – замочіть полуницю у воді з содою (1 чайна ложка на літр) на 10–15 хвилин перед вживанням.

Чи є користь від ранньої полуниці

Полуниця – це не лише смачно, а й корисно, ягода – джерело вітаміну С, антиоксидантів, калію й фолієвої кислоти. Якщо вона вирощена без надлишку хімікатів – вона корисна.