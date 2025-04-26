Можно ли уже есть раннюю клубнику: правда о первых ягодах сезона
- Ранняя клубника на рынках обычно импортная из Турции, Испании или Греции, а в Украине выращивается в теплицах южных регионов.
- Современные технологии позволяют выращивать безопасную клубнику, но стоит покупать у проверенных продавцов и выбирать ягоды среднего размера.
С наступлением весны и тепла прилавки заполняются ярко-красными ягодами –клубникой. Сочная, ароматная, сладкая она ассоциируется с летом, теплом и свежестью. Но можно ли уже покупать первую клубнику без вреда для здоровья. Что стоит знать перед тем, как добавить ее в свой рацион в апреле или в начале мая.
Ранняя клубника – откуда она
В начале сезона клубника, которую мы видим на рынках и в супермаркетах, обычно импортная – из Турции, Испании или Греции. В Украине же первые урожаи поступают из теплиц южных регионов или из фермерских хозяйств, которые используют агроволокно и пленку для ускорения созревания, рассказывает 24 Канал.
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Нитраты в клубнике – миф или реальность
Первое беспокойство, которое вызывает ранняя клубника, – содержание нитратов. Действительно, для ускорения роста ягоды в закрытом грунте иногда используют удобрения. Однако современные технологии позволяют выращивать безопасную продукцию даже в ранний период.
Стоит покупать у проверенных продавцов: супермаркетах с сертификацией продукции или у фермеров.
Совет. Выбирайте ягоду среднего размера. Слишком большие, идеально глянцевые ягоды – чаще результат стимуляторов роста. Если сомневаетесь – замочите клубнику в воде с содой (1 чайная ложка на литр) на 10–15 минут перед употреблением.
Есть ли польза от ранней клубники
Клубника – это не только вкусно, но и полезно, ягода – источник витамина С, антиоксидантов, калия и фолиевой кислоты. Если она выращена без избытка химикатов – она полезна.
Можно ли давать раннюю клубнику детямВрачи советуют вводить клубнику детям после 1 года, постепенно и в сезон, начиная с небольшого количества. Ранняя ягода может иметь более высокий риск вызвать аллергию – поэтому лучше быть осторожными.
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