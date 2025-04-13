Рак голови та шиї: симптоми, причини та як знизити ризики
- Рак голови та шиї частіше зустрічається у чоловіків віком понад 50 років; основні симптоми включають виразки в роті, охриплість, труднощі з ковтанням.
- Основні чинники ризику: куріння, алкоголь, вірус папіломи людини; профілактика включає відмову від куріння, помірне вживання алкоголю, вакцинацію від ВПЛ.
Рак голови та шиї – це узагальнена назва для кількох типів онкологічних захворювань, що вражають ділянки носа, ротової порожнини та гортані. Найчастіше ця хвороба розвивається у чоловіків віком понад 50 років, і трапляється вдвічі частіше, ніж у жінок.
Про особливості захворювання, його симптоми та профілактику розповів Девід Голденберг – керівник відділення отоларингології та хірургії голови і шиї Медичного центру Мілтона С. Херші (США) у коментарі для MedicalXpress, передає 24 Канал.
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Які симптоми можуть свідчити про рак голови та шиї
Залежно від локалізації пухлини, ознаки можуть відрізнятись:
- У разі ураження ротової порожнини можуть з'явитися червоні або білі плями, рана на язику чи в роті, яка довго не загоюється.
- Для раку горла характерне відчуття стороннього тіла, труднощі з ковтанням і мовленням.
- При ураженні гортані можуть спостерігатися охриплість голосу й кров’янисті виділення.
- Також рак може проявлятись болем, що віддає у вухо.
Звичні симптоми, як-от виразки в роті чи охриплість, зазвичай не викликають занепокоєння. Але якщо вони не минають більше тижня-двох, варто обов’язково звернутися до лікаря,
– наголошує Голденберг.
Що спричиняє розвиток раку
Серед основних чинників ризику:
- Куріння – найпоширеніший фактор, який значно підвищує шанси розвитку агресивної форми хвороби.
- Алкоголь – у поєднанні з курінням посилює канцерогенний ефект.
- Вірус папіломи людини (ВПЛ) – особливо небезпечні онкогенні штами, які можуть призвести до раку через десятки років після зараження.
"Той самий вірус, що викликає рак шийки матки, може спричинити й рак голови та шиї. Саме тому ми так активно просуваємо вакцинацію від ВПЛ", – підкреслив лікар.
Методи лікування
Терапія підбирається індивідуально залежно від стадії та локалізації пухлини. Це може бути:
- хірургічне втручання,
- променева терапія,
- хіміотерапія,
- комбіноване лікування.
Важливо! Голденберг зазначає: якщо рак спричинений курінням і алкоголем, він часто має агресивніший перебіг і гірше піддається лікуванню. Натомість онкологія, пов'язана з ВПЛ, зазвичай реагує на терапію краще.
Як знизити ризик виникнення хвороби
Хоча немає абсолютної гарантії захисту від онкології, лікар радить дотримуватися простих правил:
- повністю відмовитись від куріння та жування тютюну;
- уникати зловживання алкоголем;
- зробити вакцинацію від ВПЛ (можна з 9 років);
- уважно ставитися до змін у самопочутті та не ігнорувати тривожні симптоми.
Рання діагностика відіграє вирішальну роль у боротьбі з раком. Чим швидше звернутися до фахівця — тим вищі шанси на ефективне лікування.
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