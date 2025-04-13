Рак головы и шеи: симптомы, причины и как снизить риски
- Рак головы и шеи чаще встречается у мужчин старше 50 лет; основные симптомы включают язвы во рту, охриплость, трудности с глотанием.
- Основные факторы риска: курение, алкоголь, вирус папилломы человека; профилактика включает отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, вакцинацию от ВПЧ.
Рак головы и шеи – это обобщенное название для нескольких типов онкологических заболеваний, что поражают области носа, ротовой полости и гортани. Чаще всего эта болезнь развивается у мужчин в возрасте более 50 лет, и случается вдвое чаще, чем у женщин.
Об особенностях заболевания, его симптомах и профилактике рассказал Дэвид Голденберг – руководитель отделения отоларингологии и хирургии головы и шеи Медицинского центра Милтона С. Херши (США) в комментарии для MedicalXpress, передает 24 Канал.
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Какие симптомы могут свидетельствовать о раке головы и шеи
В зависимости от локализации опухоли, признаки могут отличаться:
- В случае поражения ротовой полости могут появиться красные или белые пятна, рана на языке или во рту, которая долго не заживает.
- Для рака горла характерно ощущение инородного тела, трудности с глотанием и речью.
- При поражении гортани могут наблюдаться охриплость голоса и кровянистые выделения.
- Также рак может проявляться болью, отдающей в ухо.
Привычные симптомы, такие как язвы во рту или охриплость, обычно не вызывают беспокойства. Но если они не проходят более недели-двух, стоит обязательно обратиться к врачу,
– отмечает Голденберг.
Что вызывает развитие рака
Среди основных факторов риска:
- Курение – самый распространенный фактор, который значительно повышает шансы развития агрессивной формы болезни.
- Алкоголь – в сочетании с курением усиливает канцерогенный эффект.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ) – особенно опасные онкогенные штаммы, которые могут привести к раку через десятки лет после заражения.
"Тот же вирус, вызывающий рак шейки матки, может вызвать и рак головы и шеи. Именно поэтому мы так активно продвигаем вакцинацию от ВПЧ", – подчеркнул врач.
Методы лечения
Терапия подбирается индивидуально в зависимости от стадии и локализации опухоли. Это может быть:
- хирургическое вмешательство,
- лучевая терапия,
- химиотерапия,
- комбинированное лечение.
Важно! Голденберг отмечает: если рак вызван курением и алкоголем, он часто имеет более агрессивное течение и хуже поддается лечению. Зато онкология, связана с ВПЧ, обычно реагирует на терапию лучше.
Как снизить риск возникновения болезни
Хотя нет абсолютной гарантии защиты от онкологии, врач советует придерживаться простых правил:
- полностью отказаться от курения и жевания табака;
- избегать злоупотребления алкоголем;
- сделать вакцинацию от ВПЧ (можно с 9 лет);
- внимательно относиться к изменениям в самочувствии и не игнорировать тревожные симптомы.
Ранняя диагностика играет решающую роль в борьбе с раком. Чем быстрее обратиться к специалисту - тем выше шансы на эффективное лечение.
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