Імплантація зуба в око

Рідкісна операція, відома як остео-одонто-кератопротезування (ООКП), включає кілька етапів. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на Popular Science.

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Спочатку лікарі видаляють зуб (зазвичай ікло), створюють у ньому отвір і вставляють маленьку пластикову лінзу. Потім цей імплантат тимчасово поміщають під шкіру щоки, де він "дозріває" кілька місяців.

Далі пошкоджену рогівку замінюють трансплантатом з тканини щоки, а імплантований зуб з лінзою встановлюють в око.

Пацієнт не вірив, що зір вдасться відновити

На початку Чепмен був скептично налаштований щодо цієї методики, але після того, як поспілкувався з жінкою з Австралії, яка вже пережила таку операцію, змінив свою думку. Вона була сліпою протягом 20 років, але після операції повернула зір і навіть почала кататися на лижах.

Ця операція була проведена в Канаді вперше, хоча в інших країнах її практикують ще з XX століття. Піонером методу став італійський хірург Бенедетто Стрампеллі у 1960-х роках.

За словами медиків, хоча операція є складною, вона показує високі результати. Згідно з дослідженням 2022 року, 94% пацієнтів зберігають зір навіть через 27 років після операції. Однак через можливі ускладнення цей метод застосовують лише на одному оці.

Довідково. Сьогодні ООКП використовують у 10 країнах світу, і лікарі сподіваються, що успіх операцій у Канаді дозволить зробити цю технологію доступнішою для людей, що страждають на важку сліпоту.