Містять миш'як і ртуть: які протеїнові порошки найшкідливіші

Майже половина протестованих протеїнових порошків у США містить небезпечні рівні важких металів. Дослідження охопило 160 продуктів від 70 брендів і виявило, що проблема стосується навіть тих продуктів, які позиціонуються як "чисті" та органічні.

Про це свідчить звіт Clean Label Project, інформує 24 Канал. Дослідження проведили із застосуванням передових методів тестування, таких як ICP-MS

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Понад 47% протеїнових порошків перевищують безпечні рівні токсичних речовин, таких як свинець, кадмій, миш'як і ртуть,

– ідеться у дослідженні.

Ба більше, 21% продуктів містять концентрацію небезпечних хімічних сполук, зокрема бісфенолів BPA і BPS, удвічі більшу за допустиму. Ці сполуки негативно впливають на ендокринну систему, порушують гормональний баланс і збільшують ризик розвитку раку.

Органічні продукти не завжди безпечні

Особливу увагу привернули органічні та рослинні протеїнові порошки, які, за результатами дослідження, мають значно вищі рівні забруднення порівняно з іншими продуктами.

Вміст свинцю у цих порошках у середньому втричі вищий, ніж у неорганічних аналогах. Рівень кадмію перевищує показники інших продуктів у п'ять разів.

Порошки зі смаком шоколаду – найшкідливіші

Дослідники також заявили, що протеїнові порошки зі смаком шоколаду опинилися в групі найбільш забруднених через імовірне накопичення токсичних речовин у какао.

Чому виникає шкідливий вплив Рослинні білки, які є основою багатьох протеїнових порошків, часто отримують із культур, вирощених на забруднених ґрунтах. Навіть органічні продукти можуть накопичувати шкідливі речовини з навколишнього середовища. Це робить проблему забруднення глобальною.

Попри тривожні знахідки, дослідження також зафіксувало прогрес. Зокрема, рівень BPA у пакуванні протеїнових порошків значно знизився. Це свідчить про те, що виробники почали звертати увагу на безпеку своєї продукції.