Содержат мышьяк и ртуть: какие протеиновые порошки самые вредные

Почти половина протестированных протеиновых порошков в США содержит опасные уровни тяжелых металлов. Исследование охватило 160 продуктов от 70 брендов и выявило, что проблема касается даже тех продуктов, которые позиционируются как "чистые" и органические.

Об этом свидетельствует отчет Clean Label Project, информирует 24 Канал. Исследование провели с применением передовых методов тестирования, таких как ICP-MS

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Более 47% протеиновых порошков превышают безопасные уровни токсичных веществ, таких как свинец, кадмий, мышьяк и ртуть,

– говорится в исследовании.

Более того, 21% продуктов содержат концентрацию опасных химических соединений, в частности бисфенолов BPA и BPS, вдвое больше допустимой. Эти соединения негативно влияют на эндокринную систему, нарушают гормональный баланс и увеличивают риск развития рака.

Органические продукты не всегда безопасны

Особое внимание привлекли органические и растительные протеиновые порошки, которые, по результатам исследования, имеют значительно более высокие уровни загрязнения по сравнению с другими продуктами.

Содержание свинца в этих порошках в среднем втрое выше, чем в неорганических аналогах. Уровень кадмия превышает показатели других продуктов в пять раз.

Порошки со вкусом шоколада – самые вредные

Исследователи также заявили, что протеиновые порошки со вкусом шоколада оказались в группе наиболее загрязненных из-за вероятного накопления токсичных веществ в какао.

Почему возникает вредное воздействие Растительные белки, которые являются основой многих протеиновых порошков, часто получают из культур, выращенных на загрязненных почвах. Даже органические продукты могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Это делает проблему загрязнения глобальной.

Несмотря на тревожные находки, исследование также зафиксировало прогресс. В частности, уровень BPA в упаковке протеиновых порошков значительно снизился. Это свидетельствует о том, что производители начали обращать внимание на безопасность своей продукции.