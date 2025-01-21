По оценкам FDA, в США ежегодно регистрируется около 48 миллионов случаев пищевых заболеваний, приводящих к 128 тысячам госпитализаций и трем тысячам смертей. Во избежание опасностей следует придерживаться нескольких основных правил, которые опубликовала в своем блоге Марта Хелен Стюарт, информирует 24 Канал.
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Ошибки, которых лучше избегать
- Не стоит доверять только внешнему виду магазина
Эстетичность торговой точки или стиль бренда не гарантируют безопасности пищевых продуктов. Обращайте внимание на гигиену: есть ли защитные экраны над открытыми продуктами, контролируют ли сотрудники отбор образцов. Если заметили антисанитарию, лучше выбрать другое место для покупок.
- Покупка продуктов с поврежденной упаковкой
Любые дефекты на упаковке - ржавчина, вмятины, вздутие консервов, повреждения вакуума или пакета - могут свидетельствовать об испорченности продукта. Избегайте таких товаров.
- Игнорирование температуры готовой пищи
Готовая еда в супермаркетах должна соответствовать определенным стандартам: горячая пища должна храниться при температуре более 57°C, а холодная - не более 5°C. Обращайте внимание на термометры холодильников и витрин.
- Риски с морепродуктами и моллюсками
Морепродукты, особенно рыба для сашими или севиче, должны быть маркированы как "сорт сашими" и храниться очень холодными или на льду. Если не планируете использовать рыбу сразу после покупки, ее стоит заморозить или приготовить.
- Неправильный выбор яиц
Чтобы избежать риска заражения сальмонеллой, покупайте пастеризованные или жидкие яйца без скорлупы. Обязательно проверяйте целостность яиц перед покупкой: трещины на скорлупе могут стать путем для бактерий.
- Покупка больших упаковок салатных смесей
Не всегда стоит брать большие упаковки салатов. Выбирайте меньшие объемы, чтобы минимизировать риск порчи или загрязнения.
- Не полностью упакованный хлеб
Хлеб, который частично открыт или лежит без упаковки, может контактировать с руками многих покупателей. Выбирайте продукты, которые полностью защищены от внешнего воздействия.