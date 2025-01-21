По оценкам FDA, в США ежегодно регистрируется около 48 миллионов случаев пищевых заболеваний, приводящих к 128 тысячам госпитализаций и трем тысячам смертей. Во избежание опасностей следует придерживаться нескольких основных правил, которые опубликовала в своем блоге Марта Хелен Стюарт, информирует 24 Канал.

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Ошибки, которых лучше избегать

Не стоит доверять только внешнему виду магазина

Эстетичность торговой точки или стиль бренда не гарантируют безопасности пищевых продуктов. Обращайте внимание на гигиену: есть ли защитные экраны над открытыми продуктами, контролируют ли сотрудники отбор образцов. Если заметили антисанитарию, лучше выбрать другое место для покупок.

Покупка продуктов с поврежденной упаковкой

Любые дефекты на упаковке - ржавчина, вмятины, вздутие консервов, повреждения вакуума или пакета - могут свидетельствовать об испорченности продукта. Избегайте таких товаров.

Игнорирование температуры готовой пищи

Готовая еда в супермаркетах должна соответствовать определенным стандартам: горячая пища должна храниться при температуре более 57°C, а холодная - не более 5°C. Обращайте внимание на термометры холодильников и витрин.

Риски с морепродуктами и моллюсками

Морепродукты, особенно рыба для сашими или севиче, должны быть маркированы как "сорт сашими" и храниться очень холодными или на льду. Если не планируете использовать рыбу сразу после покупки, ее стоит заморозить или приготовить.

Неправильный выбор яиц

Чтобы избежать риска заражения сальмонеллой, покупайте пастеризованные или жидкие яйца без скорлупы. Обязательно проверяйте целостность яиц перед покупкой: трещины на скорлупе могут стать путем для бактерий.

Покупка больших упаковок салатных смесей

Не всегда стоит брать большие упаковки салатов. Выбирайте меньшие объемы, чтобы минимизировать риск порчи или загрязнения.

Не полностью упакованный хлеб

Хлеб, который частично открыт или лежит без упаковки, может контактировать с руками многих покупателей. Выбирайте продукты, которые полностью защищены от внешнего воздействия.