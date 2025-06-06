Прорив у лікуванні ВІЛ: навчились "підсвічувати" вірус

Австралійські вчені зробили прорив у боротьбі з ВІЛ – їм вдалося зробити вірус "видимим" для організму. Нова технологія допоможе виявляти ВІЛ, коли він "ховається" в лейкоцитах – клітинах імунної системи, де вірус роками залишається недосяжним для ліків.

Відповідне дослідження представила команда з Інституту інфекцій та імунітету Пітера Догерті в Мельбурні, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian

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Що виявили вчені

Ключовим елементом відкриття стала модифікована мРНК-технологія, подібна до тієї, яку використовували у вакцинах проти COVID-19. Вчені створили новий тип ліпідних наночастинок, який дозволяє доставити мРНК у "приховані" клітини з ВІЛ. Там вона фактично "підсвічує" вірус, роблячи його помітним для імунної системи.

До цього часу такі клітини вважалися недоступними для мРНК-методів, тож результати вразили навіть самих дослідників.

"Ми були шоковані, наскільки це спрацювало. Ми всі просто ахнули", – розповіла докторка Паула Севаал.

Поки що метод протестували на клітинах пацієнтів з ВІЛ. Наступні етапи – випробування на тваринах і людях. Вчені обережні в прогнозах, але висловили сподівання, що це може стати основою майбутнього лікування не лише ВІЛ, а й інших захворювань, пов'язаних із лейкоцитами, зокрема онкології.