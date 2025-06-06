Соответствующее исследование представила команда из Института инфекций и иммунитета Питера Догерти в Мельбурне, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian

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Что обнаружили ученые

Ключевым элементом открытия стала модифицированная мРНК-технология, подобная той, которую использовали в вакцинах против COVID-19. Ученые создали новый тип липидных наночастиц, который позволяет доставить мРНК в "скрытые" клетки с ВИЧ. Там она фактически "подсвечивает" вирус, делая его заметным для иммунной системы.

К этому времени такие клетки считались недоступными для мРНК-методов, поэтому результаты поразили даже самих исследователей.

"Мы были шокированы, насколько это сработало. Мы все просто ахнули", – рассказала доктор Паула Севаал.

Пока что метод протестировали на клетках пациентов с ВИЧ. Следующие этапы – испытания на животных и людях. Ученые осторожны в прогнозах, но выразили надежду, что это может стать основой будущего лечения не только ВИЧ, но и других заболеваний, связанных с лейкоцитами, в частности онкологии.