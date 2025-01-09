Продукти, які "спалюють" жир на животі
Деякі звичні продукти, які є на кожній кухні, можуть допомогти пришвидшити метаболізм, зменшити жир на животі та навіть сприяти довголіттю.
Лікар Лі поділився списком таких продуктів, про що повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
Дивіться також Які зміни відбудуться з організмом, якщо щодня їсти квасолю
Білий і коричневий жир: у чому різниця
Лікар Лі пояснив, що у нашому організмі є два типи жиру: білий і коричневий. Білий жир – це той самий "ворушливий і хиткий", який ми прагнемо зменшити. А от коричневий жир виконує важливу функцію, оскільки бере участь у процесах метаболізму.
Використовуючи правильні продукти, можна активізувати метаболізм і зменшити кількість вісцерального (глибокого) жиру.
Продукти, які допомагають боротися з жиром
Томати
Помідори містять лікопін, який активізує коричневий жир і допомагає боротися з білим жиром.
Авокадо
Авокадо є чудовим джерелом харчових волокон, які сприяють зменшенню жирових відкладень.
Листова зелень
Броколі, шпинат і будь-яка інша зелень — чудовий вибір. Лікар радить пасерувати ці овочі з часником та оливковою олією першого віджиму для ще більшої користі.
Перець чилі
Цей продукт активізує метаболізм, і його можна додавати до різноманітних страв. Є сотні видів перцю, які зроблять ваше меню не тільки корисним, а й різноманітним.
Консервована квасоля
Квасоля, сочевиця та інші бобові, згідно з останніми дослідженнями, сприяють зменшенню талії та борються з вісцеральним жиром.
Оливкова олія
Оливкова олія першого віджиму та оливки активно допомагають боротися з білим жиром і сприяють загальному оздоровленню організму.
Яким чином прискорюється метаболізм
За словами лікаря, правильний вибір продуктів може не лише допомогти зменшити жир, але й активізувати метаболічні процеси, підтримуючи здоровий баланс у тілі. Крім того, такі продукти мають інші корисні властивості, як-от зниження запалень, покращення травлення та підтримка здорової ваги.
Тож, якщо хочете зробити крок до здоровішого життя, ці прості й доступні продукти стануть гарним вибором для вашого раціону.