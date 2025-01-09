Продукты, которые "сжигают" жир на животе

Некоторые привычные продукты, которые есть на каждой кухне, могут помочь ускорить метаболизм, уменьшить жир на животе и даже способствовать долголетию.

Доктор Ли поделился списком таких продуктов, о чем сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Белый и коричневый жир: в чем разница

Доктор Ли объяснил, что в нашем организме есть два типа жира: белый и коричневый. Белый жир – это тот самый "шевелящийся и шаткий", который мы стремимся уменьшить. А вот коричневый жир выполняет важную функцию, поскольку участвует в процессах метаболизма.

Используя правильные продукты, можно активизировать метаболизм и уменьшить количество висцерального (глубокого) жира.

Продукты, которые помогают бороться с жиром

Томаты

Помидоры содержат ликопин, который активизирует коричневый жир и помогает бороться с белым жиром.

Авокадо

Авокадо является отличным источником пищевых волокон, которые способствуют уменьшению жировых отложений.

Листовая зелень

Брокколи, шпинат и любая другая зелень - отличный выбор. Врач советует пассеровать эти овощи с чесноком и оливковым маслом первого отжима для еще большей пользы.

Перец чили

Этот продукт активизирует метаболизм, и его можно добавлять в различные блюда. Есть сотни видов перца, которые сделают ваше меню не только полезным, но и разнообразным.

Консервированная фасоль

Фасоль, чечевица и другие бобовые, согласно последним исследованиям, способствуют уменьшению талии и борются с висцеральным жиром.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима и оливки активно помогают бороться с белым жиром и способствуют общему оздоровлению организма.

Каким образом ускоряется метаболизм

По словам врача, правильный выбор продуктов может не только помочь уменьшить жир, но и активизировать метаболические процессы, поддерживая здоровый баланс в теле. Кроме того, такие продукты имеют другие полезные свойства, например снижение воспалений, улучшение пищеварения и поддержка здорового веса.

Поэтому, если хотите сделать шаг к здоровой жизни, эти простые и доступные продукты станут хорошим выбором для вашего рациона.