Три продукти, які різко підвищують рівень цукру

Картопля, білий хліб і рис – продукти, які багато хто вважає частиною здорового раціону. Проте вони можуть швидко впливати на рівень глюкози в крові через вміст крохмалистих вуглеводів.

Організм легко розщеплює ці речовини до цукру, що провокує різкі скачки глюкози. Професор Тім Спектор, відомий британський епідеміолог, у подкасті Zoe пояснив: часте вживання таких продуктів може призвести до низки проблем, інформує 24 Канал.

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Недоліки крохмалистих вуглеводів

За словами експерта, зловживання цими вуглеводами може стати причиною порушень обміну речовин, підвищити ризик серцево-судинних захворювань, вплинути на роботу нирок, зору та нервової системи.

Особливо це актуально для людей із діабетом або предіабетом, у раціоні яких часто переважають макарони, картопля чи рис через їхню низьку жирність.

Однак повністю виключати ці продукти з раціону не варто. Важливо комбінувати їх із клітковиною та корисними жирами – наприклад, овочами, горіхами або оливковою олією. Таке поєднання сповільнює всмоктування цукру й зменшує його різкий підйом у крові.

Чи усім "підходять" вуглеводи

Реакція організму на вуглеводи є індивідуальною і залежить, зокрема, від генетики. Тож універсальної дієти не існує, але загальна порада – зменшити частку швидких вуглеводів у щоденному меню.

Замість білого рису, картоплі чи хліба, експерти рекомендують продукти з повільними вуглеводами: вівсянку, булгур, бобові, ягоди, інжир або солодку картоплю. Вони довше перетравлюються, підтримують мікрофлору кишечника і забезпечують стабільну енергію.

До того ж, за даними NHS, лише 5 грамів додаткової клітковини на день можуть знизити ризик серцевих хвороб і передчасної смерті на 14%.