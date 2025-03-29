Помилка, яку допускають прихильники білкової дієти

Білок – один із найважливіших макронутрієнтів, нарівні з жирами та вуглеводами. Він є основою для росту та відновлення клітин, забезпечуючи нормальне функціонування організму.

Зазвичай, говорячи про білок, ми згадуємо м’ясо, яйця та молочні продукти. Часто люди переконані, що отримати достатню кількість білка можна лише з продуктів тваринного походження. Проте дослідження свідчать про інше. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Рослинний білок працює не гірше за тваринний

Рослинний білок може бути так само ефективним для нарощування м’язової маси, як і тваринний, якщо його вживати в достатній кількості. І ось три головні факти, які це доводять:

Метааналіз 13 клінічних досліджень показав, що літні люди, які споживали більше рослинного білка, зберігали силу м’язів не гірше за тих, хто вживав тваринний білок.

Дослідження за участю чоловіків, які протягом 12 тижнів займалися силовими тренуваннями, не виявило різниці у прирості м’язів між тими, хто харчувався веганською та звичайною дієтою.

Жінки середнього віку, які віддавали перевагу рослинному білку, мали кращі показники здорового старіння (дані Гарварду).

До того ж, рослинні джерела білка забезпечують організм клітковиною, антиоксидантами та іншими корисними речовинами, яких немає в м’ясі,

– наголошують дослідники.

Як отримати білок без м’яса

Насправді, ви, можливо, вже регулярно вживаєте рослинний білок, навіть не усвідомлюючи цього.

Основні джерела:

Бобові (чорна квасоля, нут, сочевиця)

Цільнозернові продукти (хліб, кіноа, булгур)

Горіхи та насіння (мигдаль, гарбузове насіння, чіа)

Овочі (броколі, шпинат, картопля)

Соєві продукти (тофу, темпе, сейтан)

Флекситаріанська дієта, яка робить акцент на рослинних продуктах, але не виключає м’ясо повністю, може бути золотою серединою.