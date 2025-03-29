Ошибка, которую допускают сторонники белковой диеты
- Растительный белок может быть столь же эффективным, как и животный, для наращивания мышц, если употреблять его в достаточном количестве.
- Исследования показали, что растительные источники белка обеспечивают организм дополнительными полезными веществами, такими как клетчатка и антиоксиданты.
Белок – один из важнейших макронутриентов, наравне с жирами и углеводами. Он является основой для роста и восстановления клеток, обеспечивая нормальное функционирование организма.
Обычно, говоря о белке, мы вспоминаем мясо, яйца и молочные продукты. Часто люди убеждены, что получить достаточное количество белка можно только из продуктов животного происхождения. Однако исследования свидетельствуют о другом. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Растительный белок работает не хуже животного
Растительный белок может быть так же эффективным для наращивания мышечной массы, как и животный, если его употреблять в достаточном количестве. И вот три главных факта, которые это доказывают:
- Метаанализ 13 клинических исследований показал, что пожилые люди, которые потребляли больше растительного белка, сохраняли силу мышц не хуже тех, кто употреблял животный белок.
- Исследование с участием мужчин, которые в течение 12 недель занимались силовыми тренировками, не выявило разницы в приросте мышц между теми, кто питался веганской и обычной диетой.
- Женщины среднего возраста, которые отдавали предпочтение растительному белку, имели лучшие показатели здорового старения (данные Гарварда).
К тому же, растительные источники белка обеспечивают организм клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами, которых нет в мясе,
– отмечают исследователи.
Как получить белок без мяса
На самом деле, вы, возможно, уже регулярно употребляете растительный белок, даже не осознавая этого.
Основные источники:
- Бобовые (черная фасоль, нут, чечевица)
- Цельнозерновые продукты (хлеб, киноа, булгур)
- Орехи и семена (миндаль, тыквенные семечки, чиа)
- Овощи (брокколи, шпинат, картофель)
- Соевые продукты (тофу, темпе, сейтан)
Флекситарианская диета, которая делает акцент на растительных продуктах, но не исключает мясо полностью, может быть золотой серединой.
Как добавлять растительный белок в свое менюЗамените мясо в тако или запеканках на тофу или черную фасоль
Добавляйте бобовые в салаты и супы. Выбирайте цельнозерновые крупы вместо рафинированных
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