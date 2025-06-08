7 продуктів, які містять більше клітковини, ніж насіння чіа

Насіння чіа часто вважають корисним джерелом клітковини, однак орієнтування лише на них може обмежити різноманіття поживних речовин у раціоні.

24 Канал з посилання на very well health публікує перелік семи продуктів, які мають ще більше клітковини й водночас забезпечують інші важливі елементи.

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7 продуктів з високим вмістом клітковини

Гарбузове насіння – 5,1 г клітковини (на 100 г)

Окрім клітковини, ці насінини багаті на магній, який сприяє нормалізації тиску. Їх можна вживати сирими або підсмаженими, додавати до салатів, йогуртів або каш.

Шпинат – 4,3 г клітковини (на чашку)

Шпинат містить вітаміни A, C, E, K, а також залізо та фолати. Його варто додавати до паст, супів або подавати як гарнір – це покращить поживну цінність страв.

Авокадо – 5 г клітковини (на пів чашки)

Авокадо багаті на мононенасичені жири, які сприяють зниженню «поганого» холестерину. Завдяки м’якій текстурі та корисним жировим кислотам вони підтримують здоров’я серця.

Груша – 5,55 г клітковини (на середній плід)

Груші містять вітамін C та фітонутрієнти, які допомагають знижувати тиск. Половина всієї клітковини – у шкірці, тож краще їсти фрукт неочищеним.

Нут (турецький горох) – 6,3 г клітковини (на пів чашки)

Нут також містить фолати, марганець і понад 7 г білка. З нього можна приготувати хумус або посмажити як хрустку закуску. Часто використовується в рослинних дієтах як альтернатива м’ясу.

Чечевиця – 7,8 г клітковини (на пів чашки)

У складі – як розчинна, так і нерозчинна клітковина, а також білок, залізо та фолати. Чечевиця містить пребіотики – поживні речовини для "корисних" бактерій кишківника.

М'якоть кокоса – 4,6 г клітковини (на 28 г)

Несолодкий сушений кокос – чудове доповнення до смузі, вівсянки чи йогурту. У ньому також є антиоксиданти, білок і залізо.