7 продуктів, які містять більше клітковини, ніж насіння чіа
- Насіння чіа не є єдиним джерелом клітковини; гарбузове насіння, шпинат, авокадо, груша, нут, чечевиця та м'якоть кокоса містять більше клітковини і мають інші корисні елементи.
- Рекомендована добова норма клітковини для дорослих варіюється від 22 до 34 грамів, залежно від статі та віку, для поліпшення травлення і зниження ризику захворювань.
Насіння чіа часто вважають корисним джерелом клітковини, однак орієнтування лише на них може обмежити різноманіття поживних речовин у раціоні.
24 Канал з посилання на very well health публікує перелік семи продуктів, які мають ще більше клітковини й водночас забезпечують інші важливі елементи.
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7 продуктів з високим вмістом клітковини
- Гарбузове насіння – 5,1 г клітковини (на 100 г)
Окрім клітковини, ці насінини багаті на магній, який сприяє нормалізації тиску. Їх можна вживати сирими або підсмаженими, додавати до салатів, йогуртів або каш.
- Шпинат – 4,3 г клітковини (на чашку)
Шпинат містить вітаміни A, C, E, K, а також залізо та фолати. Його варто додавати до паст, супів або подавати як гарнір – це покращить поживну цінність страв.
- Авокадо – 5 г клітковини (на пів чашки)
Авокадо багаті на мононенасичені жири, які сприяють зниженню «поганого» холестерину. Завдяки м’якій текстурі та корисним жировим кислотам вони підтримують здоров’я серця.
- Груша – 5,55 г клітковини (на середній плід)
Груші містять вітамін C та фітонутрієнти, які допомагають знижувати тиск. Половина всієї клітковини – у шкірці, тож краще їсти фрукт неочищеним.
- Нут (турецький горох) – 6,3 г клітковини (на пів чашки)
Нут також містить фолати, марганець і понад 7 г білка. З нього можна приготувати хумус або посмажити як хрустку закуску. Часто використовується в рослинних дієтах як альтернатива м’ясу.
- Чечевиця – 7,8 г клітковини (на пів чашки)
У складі – як розчинна, так і нерозчинна клітковина, а також білок, залізо та фолати. Чечевиця містить пребіотики – поживні речовини для "корисних" бактерій кишківника.
- М'якоть кокоса – 4,6 г клітковини (на 28 г)
Несолодкий сушений кокос – чудове доповнення до смузі, вівсянки чи йогурту. У ньому також є антиоксиданти, білок і залізо.
Чому варто додавати більше клітковини в раціон
Більшість дорослих не споживає достатньо клітковини. Рекомендована добова норма – 28 – 34 грами для чоловіків і 22 – 28 грамів для жінок, залежно від віку. Клітковина покращує травлення та знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету й раку кишківника.
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