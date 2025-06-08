7 продуктов, которые содержат больше клетчатки, чем семена чиа

Семена чиа часто считают полезным источником клетчатки, однако ориентирование только на них может ограничить многообразие питательных веществ в рационе.

24 Канал со ссылкой на very well health публикует перечень семи продуктов, которые имеют еще больше клетчатки и одновременно обеспечивают другие важные элементы.

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7 продуктов с высоким содержанием клетчатки

Тыквенные семечки – 5,1 г клетчатки (на 100 г)

Кроме клетчатки, эти семечки богаты магнием, который способствует нормализации давления. Их можно употреблять сырыми или поджаренными, добавлять в салаты, йогурты или каши.

Шпинат – 4,3 г клетчатки (на чашку)

Шпинат содержит витамины A, C, E, K, а также железо и фолаты. Его следует добавлять в пасты, супов или подавать как гарнир – это улучшит питательную ценность блюд.

Авокадо – 5 г клетчатки (на полчашки)

Авокадо богаты мононенасыщенными жирами, которые способствуют снижению "плохого" холестерина. Благодаря мягкой текстуре и полезным жировым кислотам они поддерживают здоровье сердца.

Груша – 5,55 г клетчатки (на средний плод)

Груши содержат витамин C и фитонутриенты, которые помогают снижать давление. Половина всей клетчатки – в кожуре, поэтому лучше есть фрукт неочищенным.

Нут (турецкий горох) – 6,3 г клетчатки (на полчашки)

Нут также содержит фолаты, марганец и более 7 г белка. Из него можно приготовить хумус или пожарить как хрустящую закуску. Часто используется в растительных диетах как альтернатива мясу.

Чечевица – 7,8 г клетчатки (на пол чашки)

В составе – как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, а также белок, железо и фолаты. Чечевица содержит пребиотики – питательные вещества для "полезных" бактерий кишечника.

Мякоть кокоса – 4,6 г клетчатки (на 28 г)

Несладкий сушеный кокос – отличное дополнение к смузи, овсянки или йогурта. В нем также есть антиоксиданты, белок и железо.