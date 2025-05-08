9 продуктів, які можуть змінити ваш настрій

Науковці дедалі частіше говорять про зв'язок між харчуванням і ментальним здоров'ям. Є дані, що певні продукти можуть допомогти знизити ризик тривожності та депресії, якщо включити їх до раціону на постійній основі.

Чому деякі продукти покращують настрій

Детальніше про це пише 24 Канал з посиланням на статтю нутриціологині Cooper University Health Care Сандри Васкес.

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Більшість так званих продуктів для покращення настрою мають спільні властивості – вони знижують рівень запалення, оксидативного стресу, а також сприяють виробленню серотоніну й дофаміну,

– пояснює фахівчиня.

Крім того, ці продукти багаті на поживні речовини, антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти та підтримують стабільний рівень цукру в крові. Все це – важливі чинники для стабільного емоційного стану.

9 продуктів, аби підтримувати емоційний баланс:

Жирна риба (лосось, скумбрія, тунець, сардини) – джерело омега-3, що знижує запалення і підтримує роботу мозку. Цільнозернові продукти (овес, кіноа, бурий рис) – багаті на клітковину, що позитивно впливає на мікробіом кишечника і, відповідно, на настрій. Горіхи та насіння – постачають магній, вітамін Е та корисні жири, які підтримують нервову систему. Ягоди – містять антиоксиданти, здатні знижувати рівень депресивних симптомів. Темний шоколад – активізує "гормони щастя" завдяки поліфенолам. Кава – у помірних кількостях може зменшувати ризик депресії, впливаючи на нейромедіатори. Гриби – містять вітаміни групи В, антиоксиданти та інші сполуки, що допомагають при тривожності. Зелений чай – амінокислота L-теанін знижує рівень стресу і сприяє спокою. Йогурт – пробіотики у складі ферментованих продуктів підтримують ланку "кишківник-мозок".

Зауважте. Суть не у "магічному" продукті, а в системності та комбінації білків, клітковини і корисних жирів у щоденному харчуванні. Поступові зміни в раціоні можуть стати важливою складовою довготривалого психічного благополуччя.