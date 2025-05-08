9 продуктов, которые могут изменить ваше настроение
- Исследования показывают, что определенные продукты могут снизить риск тревожности и депрессии, если употреблять их регулярно.
- Продукты для улучшения настроения снижают воспаление, оксидативный стресс и способствуют выработке серотонина и дофамина.
Учёные всё чаще говорят о связи между питанием и ментальным здоровьем. Есть данные, что определённые продукты могут помочь снизить риск тревожности и депрессии, если включить их в рацион на постоянной основе.
Почему некоторые продукты улучшают настроение
Подробнее об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью нутрициолога Cooper University Health Care Сандры Васкес.
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Большинство так называемых продуктов для улучшения настроения имеют общие свойства – они снижают уровень воспаления, оксидативного стресса, а также способствуют выработке серотонина и дофамина,
– объясняет специалист.
Кроме того, эти продукты богаты питательными веществами, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Все это – важные факторы для стабильного эмоционального состояния.
9 продуктов, чтобы поддерживать эмоциональный баланс:
- Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины) – источник омега-3, что снижает воспаление и поддерживает работу мозга.
- Цельнозерновые продукты (овес, киноа, бурый рис) – богаты клетчаткой, что положительно влияет на микробиом кишечника и, соответственно, на настроение.
- Орехи и семечки – поставляют магний, витамин Е и полезные жиры, которые поддерживают нервную систему.
- Ягоды – содержат антиоксиданты, способны снижать уровень депрессивных симптомов.
- Темный шоколад – активизирует "гормоны счастья" благодаря полифенолам.
- Кофе – в умеренных количествах может уменьшать риск депрессии, влияя на нейромедиаторы.
- Грибы – содержат витамины группы В, антиоксиданты и другие соединения, помогающие при тревожности.
- Зеленый чай – аминокислота L-теанин снижает уровень стресса и способствует спокойствию.
- Йогурт – пробиотики в составе ферментированных продуктов поддерживают звено "кишечник-мозг".
Заметьте. Суть не в "магическом" продукте, а в системности и комбинации белков, клетчатки и полезных жиров в ежедневном питании. Постепенные изменения в рационе могут стать важной составляющей долговременного психического благополучия.
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