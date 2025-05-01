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Здоровʼя 24 Лікування При яких захворюваннях виникає запаморочення та як його побороти
1 травня, 20:23
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При яких захворюваннях виникає запаморочення та як його побороти

Олександр Бевза
Основні тези
  • Запаморочення може бути системним (вертиго) або несистемним (нестійкість), причинами якого можуть бути різні захворювання внутрішнього вуха, інфекції, мігрень, зневоднення, стрес, гіпоглікемія, анемія та інші фактори.
  • Рекомендується полежати, щоб полегшити стан, і терміново звернутися до лікаря, якщо запаморочення супроводжується серйозними симптомами, такими як двоїння в очах, проблеми зі слухом, ускладнення в мовленні, слабкість кінцівок, сильний головний біль або якщо воно часте та інтенсивне.

Запаморочення – це стан, який хоча б раз у житті відчував кожен. Воно може бути як нешкідливим наслідком перевтоми, так і сигналом серйозних проблем зі здоров’ям.

Запаморочення – це поширене явище, причини якого можуть бути найрізноманітнішими. Щоб зрозуміти, чому виникає запаморочення та що з цим робити, важливо визначити його характер і супутні симптоми, повідомляє 24 Канал з посилання National Library of Medicine.

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Види запаморочення

Існує два основні типи запаморочення:

Системне (вертиго) – відчуття обертання навколишніх предметів або самого себе, ніби все крутиться навколо.

Несистемне (нестійкість) – відчуття хиткості, ніби ви втратили рівновагу, може супроводжуватися відчуттям сп'яніння, перед непритомними станами чи нереальністю того, що відбувається.

Причини запаморочення

Вертиго – це ілюзія руху, викликана розбіжністю сигналів від внутрішнього вуха, очей та нервової системи. Найбільш поширені причини:

  • Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення – викликане певними рухами головою.  
  • Лабіринтит – інфекційне захворювання внутрішнього вуха через віруси, наприклад, грип.  
  • Вестибулярний нейроніт – запалення нерва, відповідального за координацію.  
  • Хвороба Меньєра – рідкісна патологія внутрішнього вуха, яка супроводжується шумом у вухах і зниженням слуху.

Інші причини запаморочення

Запаморочення може бути симптомом інших захворювань. Серед можливих причин:

  • Інфекції вуха – відчуття втрати рівноваги та слуху, шум у вухах.  
  • Мігрень – запаморочення може виникати разом із головним болем або без нього.  
  • Зневоднення або перегрів.  
  • Психологічні фактори, як-от стрес.  
  • Гіпоглікемія – низький рівень цукру в крові.  
  • Залізодефіцитна анемія.  
  • Захитування.  

Додаткові фактори включають різке зниження артеріального тиску, побічні ефекти ліків або порушення кровопостачання через атеросклероз.

Як впоратися із запамороченням

Щоб полегшити стан, рекомендується:

Полежати та зачекати, поки запаморочення мине, потім повільно піднятися.  

  1. Уникати різких рухів.  
  2. Пити достатньо води.  
  3. Відмовитися від кофеїну, алкоголю та куріння.  
  4. Не нахилятися різко й не вставати занадто швидко.

Коли звертатися за лікаря 

Терміново зверніться до лікаря, якщо запаморочення супроводжується такими симптомами:

  • Двоїнням в очах чи погіршенням зору.  
  • Проблемами зі слухом.  
  • Ускладненнями в мовленні.  
  • Слабкістю чи онімінням кінцівок.  
  • Труднощами з координацією.  
  • Раптовим і сильним головним болем.  
  • Болем у грудях.  
  • Лихоманкою чи ознобом.

Також зверніться до спеціаліста, якщо запаморочення часте, інтенсивне, тривале або виникає раптово.

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