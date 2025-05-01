При яких захворюваннях виникає запаморочення та як його побороти

Запаморочення – це стан, який хоча б раз у житті відчував кожен. Воно може бути як нешкідливим наслідком перевтоми, так і сигналом серйозних проблем зі здоров’ям.

Запаморочення – це поширене явище, причини якого можуть бути найрізноманітнішими. Щоб зрозуміти, чому виникає запаморочення та що з цим робити, важливо визначити його характер і супутні симптоми, повідомляє 24 Канал з посилання National Library of Medicine.

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Види запаморочення

Існує два основні типи запаморочення:

Системне (вертиго) – відчуття обертання навколишніх предметів або самого себе, ніби все крутиться навколо.

Несистемне (нестійкість) – відчуття хиткості, ніби ви втратили рівновагу, може супроводжуватися відчуттям сп'яніння, перед непритомними станами чи нереальністю того, що відбувається.

Причини запаморочення

Вертиго – це ілюзія руху, викликана розбіжністю сигналів від внутрішнього вуха, очей та нервової системи. Найбільш поширені причини:

Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення – викликане певними рухами головою.

Лабіринтит – інфекційне захворювання внутрішнього вуха через віруси, наприклад, грип.

Вестибулярний нейроніт – запалення нерва, відповідального за координацію.

Хвороба Меньєра – рідкісна патологія внутрішнього вуха, яка супроводжується шумом у вухах і зниженням слуху.

Інші причини запаморочення

Запаморочення може бути симптомом інших захворювань. Серед можливих причин:

Інфекції вуха – відчуття втрати рівноваги та слуху, шум у вухах.

Мігрень – запаморочення може виникати разом із головним болем або без нього.

Зневоднення або перегрів.

Психологічні фактори, як-от стрес.

Гіпоглікемія – низький рівень цукру в крові.

Залізодефіцитна анемія.

Захитування.

Додаткові фактори включають різке зниження артеріального тиску, побічні ефекти ліків або порушення кровопостачання через атеросклероз.

Як впоратися із запамороченням

Щоб полегшити стан, рекомендується:

Полежати та зачекати, поки запаморочення мине, потім повільно піднятися.

Уникати різких рухів. Пити достатньо води. Відмовитися від кофеїну, алкоголю та куріння. Не нахилятися різко й не вставати занадто швидко.

Коли звертатися за лікаря

Терміново зверніться до лікаря, якщо запаморочення супроводжується такими симптомами:

Двоїнням в очах чи погіршенням зору.

Проблемами зі слухом.

Ускладненнями в мовленні.

Слабкістю чи онімінням кінцівок.

Труднощами з координацією.

Раптовим і сильним головним болем.

Болем у грудях.

Лихоманкою чи ознобом.

Також зверніться до спеціаліста, якщо запаморочення часте, інтенсивне, тривале або виникає раптово.