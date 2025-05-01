При яких захворюваннях виникає запаморочення та як його побороти
- Запаморочення може бути системним (вертиго) або несистемним (нестійкість), причинами якого можуть бути різні захворювання внутрішнього вуха, інфекції, мігрень, зневоднення, стрес, гіпоглікемія, анемія та інші фактори.
- Рекомендується полежати, щоб полегшити стан, і терміново звернутися до лікаря, якщо запаморочення супроводжується серйозними симптомами, такими як двоїння в очах, проблеми зі слухом, ускладнення в мовленні, слабкість кінцівок, сильний головний біль або якщо воно часте та інтенсивне.
Запаморочення – це стан, який хоча б раз у житті відчував кожен. Воно може бути як нешкідливим наслідком перевтоми, так і сигналом серйозних проблем зі здоров’ям.
Запаморочення – це поширене явище, причини якого можуть бути найрізноманітнішими. Щоб зрозуміти, чому виникає запаморочення та що з цим робити, важливо визначити його характер і супутні симптоми, повідомляє 24 Канал з посилання National Library of Medicine.
Також на тему Не лише біль у шлунку: що таке гастрит, чому виникає та як лікувати
Види запаморочення
Існує два основні типи запаморочення:
Системне (вертиго) – відчуття обертання навколишніх предметів або самого себе, ніби все крутиться навколо.
Несистемне (нестійкість) – відчуття хиткості, ніби ви втратили рівновагу, може супроводжуватися відчуттям сп'яніння, перед непритомними станами чи нереальністю того, що відбувається.
Причини запаморочення
Вертиго – це ілюзія руху, викликана розбіжністю сигналів від внутрішнього вуха, очей та нервової системи. Найбільш поширені причини:
- Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення – викликане певними рухами головою.
- Лабіринтит – інфекційне захворювання внутрішнього вуха через віруси, наприклад, грип.
- Вестибулярний нейроніт – запалення нерва, відповідального за координацію.
- Хвороба Меньєра – рідкісна патологія внутрішнього вуха, яка супроводжується шумом у вухах і зниженням слуху.
Інші причини запаморочення
Запаморочення може бути симптомом інших захворювань. Серед можливих причин:
- Інфекції вуха – відчуття втрати рівноваги та слуху, шум у вухах.
- Мігрень – запаморочення може виникати разом із головним болем або без нього.
- Зневоднення або перегрів.
- Психологічні фактори, як-от стрес.
- Гіпоглікемія – низький рівень цукру в крові.
- Залізодефіцитна анемія.
- Захитування.
Додаткові фактори включають різке зниження артеріального тиску, побічні ефекти ліків або порушення кровопостачання через атеросклероз.
Як впоратися із запамороченням
Щоб полегшити стан, рекомендується:
Полежати та зачекати, поки запаморочення мине, потім повільно піднятися.
- Уникати різких рухів.
- Пити достатньо води.
- Відмовитися від кофеїну, алкоголю та куріння.
- Не нахилятися різко й не вставати занадто швидко.
Коли звертатися за лікаря
Терміново зверніться до лікаря, якщо запаморочення супроводжується такими симптомами:
- Двоїнням в очах чи погіршенням зору.
- Проблемами зі слухом.
- Ускладненнями в мовленні.
- Слабкістю чи онімінням кінцівок.
- Труднощами з координацією.
- Раптовим і сильним головним болем.
- Болем у грудях.
- Лихоманкою чи ознобом.
Також зверніться до спеціаліста, якщо запаморочення часте, інтенсивне, тривале або виникає раптово.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.