При каких заболеваниях возникает головокружение и как его побороть
- Головокружение может быть системным (вертиго) или несистемным (неустойчивость), причинами которого могут быть различные заболевания внутреннего уха, инфекции, мигрень, обезвоживание, стресс, гипогликемия, анемия и другие факторы.
- Рекомендуется полежать, чтобы облегчить состояние, и срочно обратиться к врачу, если головокружение сопровождается серьезными симптомами, такими как двоение в глазах, проблемы со слухом, осложнения в речи, слабость конечностей, сильная головная боль или если оно частое и интенсивное.
Головокружение – это состояние, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Оно может быть как безобидным следствием переутомления, так и сигналом серьезных проблем со здоровьем.
Головокружение – это распространенное явление, причины которого могут быть самыми разнообразными. Чтобы понять, почему возникает головокружение и что с этим делать, важно определить его характер и сопутствующие симптомы, сообщает 24 Канал по ссылке National Library of Medicine.
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Виды головокружения
Существует два основных типа головокружения:
Системное (вертиго) – ощущение вращения окружающих предметов или самого себя, будто все крутится вокруг.
Несистемное (неустойчивость) – ощущение шаткости, будто вы потеряли равновесие, может сопровождаться ощущением опьянения, перед обморочными состояниями или нереальностью того, что происходит.
Причины головокружения
Вертиго – это иллюзия движения, вызвана расхождением сигналов от внутреннего уха, глаз и нервной системы. Наиболее распространенные причины:
- Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение – вызванное определенными движениями головой.
- Лабиринтит – инфекционное заболевание внутреннего уха из-за вирусов, например, грипп.
- Вестибулярный нейронит – воспаление нерва, ответственного за координацию.
- Болезнь Меньера – редкая патология внутреннего уха, которая сопровождается шумом в ушах и снижением слуха.
Другие причины головокружения
Головокружение может быть симптомом других заболеваний. Среди возможных причин:
- Инфекции уха – ощущение потери равновесия и слуха, шум в ушах.
- Мигрень – головокружение может возникать вместе с головной болью или без нее.
- Обезвоживание или перегрев.
- Психологические факторы, например стресс.
- Гипогликемия – низкий уровень сахара в крови.
- Железодефицитная анемия.
- Охлаждение.
Дополнительные факторы включают резкое снижение артериального давления, побочные эффекты лекарств или нарушение кровоснабжения из-за атеросклероза.
Как справиться с головокружением
Чтобы облегчить состояние, рекомендуется:
Полежать и подождать, пока головокружение пройдет, затем медленно подняться.
- Избегать резких движений.
- Пить достаточно воды.
- Отказаться от кофеина, алкоголя и курения.
- Не наклоняться резко и не вставать слишком быстро.
Когда обращаться за врачом
Срочно обратитесь к врачу, если головокружение сопровождается такими симптомами:
- Двоением в глазах или ухудшением зрения.
- Проблемами со слухом.
- Осложнениями в речи.
- Слабостью или онемением конечностей.
- Трудностями с координацией.
- Внезапной и сильной головной болью.
- Болью в груди.
- Лихорадкой или ознобом.
Также обратитесь к специалисту, если головокружение частое, интенсивное, длительное или возникает внезапно.
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