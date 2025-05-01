При каких заболеваниях возникает головокружение и как его побороть

Головокружение – это состояние, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Оно может быть как безобидным следствием переутомления, так и сигналом серьезных проблем со здоровьем.

Головокружение – это распространенное явление, причины которого могут быть самыми разнообразными. Чтобы понять, почему возникает головокружение и что с этим делать, важно определить его характер и сопутствующие симптомы, сообщает 24 Канал по ссылке National Library of Medicine.

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Виды головокружения

Существует два основных типа головокружения:

Системное (вертиго) – ощущение вращения окружающих предметов или самого себя, будто все крутится вокруг.

Несистемное (неустойчивость) – ощущение шаткости, будто вы потеряли равновесие, может сопровождаться ощущением опьянения, перед обморочными состояниями или нереальностью того, что происходит.

Причины головокружения

Вертиго – это иллюзия движения, вызвана расхождением сигналов от внутреннего уха, глаз и нервной системы. Наиболее распространенные причины:

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение – вызванное определенными движениями головой.

Лабиринтит – инфекционное заболевание внутреннего уха из-за вирусов, например, грипп.

Вестибулярный нейронит – воспаление нерва, ответственного за координацию.

Болезнь Меньера – редкая патология внутреннего уха, которая сопровождается шумом в ушах и снижением слуха.

Другие причины головокружения

Головокружение может быть симптомом других заболеваний. Среди возможных причин:

Инфекции уха – ощущение потери равновесия и слуха, шум в ушах.

Мигрень – головокружение может возникать вместе с головной болью или без нее.

Обезвоживание или перегрев.

Психологические факторы, например стресс.

Гипогликемия – низкий уровень сахара в крови.

Железодефицитная анемия.

Охлаждение.

Дополнительные факторы включают резкое снижение артериального давления, побочные эффекты лекарств или нарушение кровоснабжения из-за атеросклероза.

Как справиться с головокружением

Чтобы облегчить состояние, рекомендуется:

Полежать и подождать, пока головокружение пройдет, затем медленно подняться.

Избегать резких движений. Пить достаточно воды. Отказаться от кофеина, алкоголя и курения. Не наклоняться резко и не вставать слишком быстро.

Когда обращаться за врачом

Срочно обратитесь к врачу, если головокружение сопровождается такими симптомами:

Двоением в глазах или ухудшением зрения.

Проблемами со слухом.

Осложнениями в речи.

Слабостью или онемением конечностей.

Трудностями с координацией.

Внезапной и сильной головной болью.

Болью в груди.

Лихорадкой или ознобом.

Также обратитесь к специалисту, если головокружение частое, интенсивное, длительное или возникает внезапно.