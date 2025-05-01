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Здоровье 24 Лечение При каких заболеваниях возникает головокружение и как его побороть
1 мая, 20:23
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При каких заболеваниях возникает головокружение и как его побороть

Александр Бевза
Основні тези
  • Головокружение может быть системным (вертиго) или несистемным (неустойчивость), причинами которого могут быть различные заболевания внутреннего уха, инфекции, мигрень, обезвоживание, стресс, гипогликемия, анемия и другие факторы.
  • Рекомендуется полежать, чтобы облегчить состояние, и срочно обратиться к врачу, если головокружение сопровождается серьезными симптомами, такими как двоение в глазах, проблемы со слухом, осложнения в речи, слабость конечностей, сильная головная боль или если оно частое и интенсивное.

Головокружение – это состояние, которое хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Оно может быть как безобидным следствием переутомления, так и сигналом серьезных проблем со здоровьем.

Головокружение – это распространенное явление, причины которого могут быть самыми разнообразными. Чтобы понять, почему возникает головокружение и что с этим делать, важно определить его характер и сопутствующие симптомы, сообщает 24 Канал по ссылке National Library of Medicine.

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Виды головокружения

Существует два основных типа головокружения:

Системное (вертиго) – ощущение вращения окружающих предметов или самого себя, будто все крутится вокруг.

Несистемное (неустойчивость) – ощущение шаткости, будто вы потеряли равновесие, может сопровождаться ощущением опьянения, перед обморочными состояниями или нереальностью того, что происходит.

Причины головокружения

Вертиго – это иллюзия движения, вызвана расхождением сигналов от внутреннего уха, глаз и нервной системы. Наиболее распространенные причины:

  • Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение – вызванное определенными движениями головой.
  • Лабиринтит – инфекционное заболевание внутреннего уха из-за вирусов, например, грипп.
  • Вестибулярный нейронит – воспаление нерва, ответственного за координацию.
  • Болезнь Меньера – редкая патология внутреннего уха, которая сопровождается шумом в ушах и снижением слуха.

Другие причины головокружения

Головокружение может быть симптомом других заболеваний. Среди возможных причин:

  • Инфекции уха – ощущение потери равновесия и слуха, шум в ушах.
  • Мигрень – головокружение может возникать вместе с головной болью или без нее.
  • Обезвоживание или перегрев.
  • Психологические факторы, например стресс.
  • Гипогликемия – низкий уровень сахара в крови.
  • Железодефицитная анемия.
  • Охлаждение.

Дополнительные факторы включают резкое снижение артериального давления, побочные эффекты лекарств или нарушение кровоснабжения из-за атеросклероза.

Как справиться с головокружением

Чтобы облегчить состояние, рекомендуется:

Полежать и подождать, пока головокружение пройдет, затем медленно подняться.

  1. Избегать резких движений.
  2. Пить достаточно воды.
  3. Отказаться от кофеина, алкоголя и курения.
  4. Не наклоняться резко и не вставать слишком быстро.

Когда обращаться за врачом

Срочно обратитесь к врачу, если головокружение сопровождается такими симптомами:

  • Двоением в глазах или ухудшением зрения.
  • Проблемами со слухом.
  • Осложнениями в речи.
  • Слабостью или онемением конечностей.
  • Трудностями с координацией.
  • Внезапной и сильной головной болью.
  • Болью в груди.
  • Лихорадкой или ознобом.

Также обратитесь к специалисту, если головокружение частое, интенсивное, длительное или возникает внезапно.

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