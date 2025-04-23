Запаморочення без причини: не ігноруйте цей сигнал тіла

Запаморочення – це не окремий діагноз, а радше відчуття, яке може мати безліч причин. Люди описують його по-різному: як слабкість, відчуття нестійкості, обертання простору, хитання або навіть нудоту.

Як проявляється запаморочення

І хоча час від часу головокружіння трапляється і в абсолютно здорових людей, регулярні епізоди можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. На основі матеріалів Cleveland Clinic, 24 Канал пояснює, що саме викликає запаморочення та в яких випадках не варто зволікати з візитом до лікаря.

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Цей стан може супроводжуватися:

відчуттям обертання (вертиго);

тяжкістю в голові;

слабкістю;

нестійкістю при ходьбі чи стоянні;

нудотою або дискомфортом у шлунку.

Запаморочення часто провокується рухами – під час ходьби, повороту голови або навіть при різкому вставанні.

Чому виникає запаморочення

Щоб підтримувати рівновагу, організму потрібна злагоджена робота вестибулярного апарату, очей і нервової системи. Якщо щось порушує цю систему – мозок отримує "неузгоджену" інформацію, що і спричиняє відчуття нестійкості.

До поширених причин запаморочення належать:

Проблеми з внутрішнім вухом

Лабіринтит – запалення лабіринту внутрішнього вуха.

Вестибулярний неврит – ураження вестибулярного нерва.

Інфекції внутрішнього вуха, які заважають надсилати правильні сигнали до мозку.

Анемія

Низький рівень еритроцитів у крові зменшує доставку кисню до мозку, що може викликати слабкість і запаморочення.

Акустична неврома

Доброякісна пухлина у внутрішньому вусі здатна впливати на рівновагу.

Захворювання серця

Низький тиск, аритмія або атеросклероз можуть обмежити притік крові до мозку.

Струс мозку

Часто супроводжується запамороченням, нудотою та тимчасовою втратою свідомості.

Неврологічні хвороби

Мігрень, хвороба Паркінсона чи розсіяний склероз також можуть впливати на координацію.

Інші фактори:

Стрес або паніка – емоційне напруження може спричинити відчуття «нестійкості».

Зневоднення – організм реагує на нестачу рідини загальною слабкістю.

Низький рівень цукру (гіпоглікемія) – може викликати тремтіння, пітливість і запаморочення.

Медикаменти – деякі препарати (наприклад, від тиску) можуть викликати побічні ефекти.

Отруєння чадним газом – супроводжується головним болем і запамороченням.

Морська хвороба – викликає дисбаланс у сприйнятті руху.

Позиційне запаморочення (ДППГ) – короткочасне запаморочення при зміні положення голови.

Стійке постуральне перцептивне запаморочення (СППЗ) – триває довше, загострюється у людних місцях або при візуальному перевантаженні.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо запаморочення турбує часто або виникає без явної причини – варто проконсультуватися з лікарем.

Негайно зверніться по допомогу, якщо запаморочення супроводжується:

різким головним болем або болем у грудях;

прискореним чи нерегулярним серцебиттям;

втратою чутливості в кінцівках або обличчі;

утрудненим диханням;

непритомністю чи судомами;

проблемами із зором або слухом;

плутаністю думок, невиразною мовою;

неконтрольованою блювотою.

Запаморочення – це не завжди серйозно, але якщо воно регулярно заважає жити – краще розібратись у причинах разом із фахівцем.