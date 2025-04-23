Головокружение без причины: не игнорируйте этот сигнал тела
- Головокружение может иметь различные причины, от проблем с внутренним ухом до сердечно-сосудистых заболеваний и стресса.
- Немедленная медицинская помощь нужна, если головокружение сопровождается серьезными симптомами, такими как интенсивная головная боль, нерегулярное сердцебиение или потеря сознания.
Головокружение – это не отдельный диагноз, а скорее ощущение, которое может иметь множество причин. Люди описывают его по-разному: как слабость, ощущение неустойчивости, вращение пространства, шатание или даже тошноту.
Как проявляется головокружение
И хотя время от времени головокружение случается и у абсолютно здоровых людей, регулярные эпизоды могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. На основе материалов Cleveland Clinic, 24 Канал объясняет, что именно вызывает головокружение и в каких случаях не стоит медлить с визитом к врачу.
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Это состояние может сопровождаться:
- ощущением вращения (вертиго);
- тяжестью в голове;
- слабостью;
- неустойчивостью при ходьбе или стоянии;
- тошнотой или дискомфортом в желудке.
Головокружение часто провоцируется движениями – во время ходьбы, поворота головы или даже при резком вставании.
Почему возникает головокружение
Чтобы поддерживать равновесие, организму нужна слаженная работа вестибулярного аппарата, глаз и нервной системы. Если что-то нарушает эту систему – мозг получает "несогласованную" информацию, что и вызывает ощущение неустойчивости.
К распространенным причинам головокружения относятся:
- Проблемы с внутренним ухом
- Лабиринтит – воспаление лабиринта внутреннего уха.
- Вестибулярный неврит – поражение вестибулярного нерва.
- Инфекции внутреннего уха, которые мешают посылать правильные сигналы в мозг.
Анемия
Низкий уровень эритроцитов в крови уменьшает доставку кислорода к мозгу, что может вызвать слабость и головокружение.
Акустическая неврома
Доброкачественная опухоль во внутреннем ухе способна влиять на равновесие.
Заболевания сердца
Низкое давление, аритмия или атеросклероз могут ограничить приток крови к мозгу.
Сотрясение мозга
Часто сопровождается головокружением, тошнотой и временной потерей сознания.
Неврологические болезни
Мигрень, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз также могут влиять на координацию.
Другие факторы:
- Стресс или паника – эмоциональное напряжение может вызвать ощущение "неустойчивости".
- Обезвоживание – организм реагирует на недостаток жидкости общей слабостью.
- Низкий уровень сахара (гипогликемия) – может вызвать дрожь, потливость и головокружение.
- Медикаменты – некоторые препараты (например, от давления) могут вызвать побочные эффекты.
- Отравление угарным газом – сопровождается головной болью и головокружением.
- Морская болезнь – вызывает дисбаланс в восприятии движения.
- Позиционное головокружение (ДППГ) – кратковременное головокружение при изменении положения головы.
- Стойкое постуральное перцептивное головокружение (СППГ) – длится дольше, обостряется в людных местах или при визуальной перегрузке.
Когда нужно обратиться к врачу
Если головокружение беспокоит часто или возникает без явной причины – стоит проконсультироваться с врачом.
Немедленно обратитесь за помощью, если головокружение сопровождается:
- резкой головной болью или болью в груди;
- учащенным или нерегулярным сердцебиением;
- потерей чувствительности в конечностях или лице;
- затрудненным дыханием;
- обмороками или судорогами;
- проблемами со зрением или слухом;
- путаницей мыслей, невнятной речью;
- неконтролируемой рвотой.
Головокружение – это не всегда серьезно, но если оно регулярно мешает жить – лучше разобраться в причинах вместе со специалистом.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.