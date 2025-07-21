Фактор, який змушує переїдати, навіть якщо ви не голодні

Навіть ситі люди можуть переїдати, якщо бачать, як хтось насолоджується їжею. Встановити це вдалось завдяки експерименту на мишах.

У чому суть?

Результати представили на щорічній конференції Ендокринологічного товариства ENDO 2025 у Сан-Франциско, пише 24 Канал.

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Навіть пасивне спостереження за процесом прийому їжі може активувати систему винагороди мозку та підштовхнути до переїдання, навіть якщо ви не почуваєтесь голодним,

– зазначив професор Юн Сюй.

Як проводили дослідження?

До експерименту залучили 14 мишей, поділених на дві групи. Одні отримували їжу, інші залишались голодними. Тварин розміщували парами у прозорих клітках поруч, щоб вони могли спостерігати одна за одною, але без фізичного контакту.

Упродовж 4 годин вчені фіксували, що саме їдять ситі миші, які бачили, як голодні "сусіди" споживають їжу. Вибір був між звичайним кормом, їжею з високим вмістом жиру та солодкими продуктами.

Що виявили вчені?

Результати показали, що ситі миші, які спостерігали за процесом, не їли більше звичайного чи жирного корму, але вдвічі активніше обирали солодке – навіть якщо не були голодні. Цей ефект зберігався навіть після ін'єкції фізіологічного розчину, але зменшувався після застосування препаратів, що блокують дофамінові рецептори.

Яка роль дофаміну?

Дофамінова система мозку, як з’ясували дослідники, відіграє ключову роль у цій поведінці. Саме вона відповідає за формування звичок, пов'язаних з їжею, і активується, коли ми бачимо апетитні страви, навіть на екрані.

Важливо! У сучасному середовищі, де кулінарний контент буквально всюди: в Instagram, TikTok, телебаченні – це може мати відчутні наслідки для здоров'я, адже подібні візуальні стимули впливають на формування харчової поведінки, особливо у дітей.