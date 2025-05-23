Позитивний настрій допомагає швидше одужати літнім людям

Це перше у своєму роді дослідження, яке демонструє, що ставлення до власного віку відображається і на конкретних фізичних показниках відновлення.

Науковці з Імперського коледжу Лондона та Університету Ковентрі опублікували в журналі Journal of the American Geriatrics Society дані, згідно з якими ставлення людей літнього віку на старіння безпосередньо впливають на їхню фізичну реабілітацію, передає 24 Канал.

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Це масштабне дослідження вперше чітко показало зв’язок між психологічним ставленням до віку та фізичною стійкістю.

Нове дослідження старіння

Падіння є однією з найсерйозніших загроз для здоров’я у літньому віці, часто призводячи до інвалідності, втрати самостійності, а іноді й до смерті.

У дослідженні взяли участь майже 700 жителів Англії віком від 60 до 90 років, які раніше не падали. Спочатку вони заповнювали анкети, що допомагали визначити їхнє ставлення до старіння – чи вважають вони цей період часом занепаду, чи можливістю для активного життя.

Протягом року дослідники стежили, хто з учасників пережив падіння, а потім оцінювали їхнє відновлення за низкою критеріїв: швидкість ходьби, здатність до самообслуговування та рівень фізичної активності.

Що вдалося встановити

Люди з позитивним сприйняттям старості:

на 162% рідше мали уповільнену ходу після падіння,

на 200% менше потребували сторонньої допомоги,

на 123% частіше залишалися фізично активними та швидше поверталися до колишнього рівня життя.

Ці результати були актуальними навіть з урахуванням інших параметрів – віку, статі, початкового стану здоров’я, депресивних проявів і тяжкості отриманих травм. Таким чином, ключову роль відігравав саме психологічний настрій, а не просто фізична форма.