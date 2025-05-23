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Здоровье 24 Здоровая жизнь Позитивный настрой помогает быстрее выздороветь пожилым людям
23 мая, 20:14
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Позитивный настрой помогает быстрее выздороветь пожилым людям

Александр Бевза
Основні тези
  • Исследование показало, что положительное отношение к старению улучшает физическую реабилитацию пожилых людей.
  • Люди с позитивным восприятием старости менее склонны к замедлению походки, потребности в помощи и сохраняют физическую активность после падений.
  • Психологический настрой имеет большее влияние на восстановление, чем физическая форма, даже с учетом других факторов.

Это первое в своем роде исследование, демонстрирующее, что отношение к собственному возрасту отражается и на конкретных физических показателях восстановления.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Ковентри опубликовали в журнале Journal of the American Geriatrics Society данные, согласно которым отношение людей пожилого возраста на старение непосредственно влияют на их физическую реабилитацию, передает 24 Канал.

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Это масштабное исследование впервые четко показало связь между психологическим отношением к возрасту и физической устойчивостью.

Новое исследование старения

Падение является одной из самых серьезных угроз для здоровья в пожилом возрасте, часто приводя к инвалидности, потери самостоятельности, а иногда и к смерти.

В исследовании приняли участие почти 700 жителей Англии в возрасте от 60 до 90 лет, которые ранее не падали. Сначала они заполняли анкеты, которые помогали определить их отношение к старению – считают ли они этот период временем упадка, или возможностью для активной жизни.

В течение года исследователи следили, кто из участников пережил падение, а затем оценивали их восстановление по ряду критериев: скорость ходьбы, способность к самообслуживанию и уровень физической активности.

Что удалось установить

Люди с позитивным восприятием старости:

  • на 162% реже имели замедленную походку после падения,
  • на 200% меньше нуждались в посторонней помощи,
  • на 123% чаще оставались физически активными и быстрее возвращались к прежнему уровню жизни.

Эти результаты были актуальными даже с учетом других параметров – возраста, пола, начального состояния здоровья, депрессивных проявлений и тяжести полученных травм. Таким образом, ключевую роль играл именно психологический настрой, а не просто физическая форма.

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