По статистике, гипертонию диагностируют примерно у каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Профилактика гипертонии

Впрочем, существуют эффективные способы профилактики этого недуга – прежде всего регулярные физические нагрузки. Если ваша цель – защитить себя от высокого давления в будущем, важно сохранять активность в среднем возрасте.

Однако результаты исследования, проведенного среди 5100 человек, показывают, что для некоторых людей из-за социальных обстоятельств поддерживать активность бывает сложно.

По заключению ученых, большинство участников стали меньше двигаться в период с 18 до 40 лет, а с последующим снижением активности в последующие годы случаи гипертонии становились более частыми.

Мы выяснили, что почти половина исследуемых в молодом возрасте имели недостаточный уровень физической активности, и это напрямую было связано с риском появления гипертонии. Наши данные свидетельствуют о необходимости повысить минимально рекомендуемую физическую активность,

– отмечает руководитель исследования Джейсон Нагата.

Эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго из Калифорнийского университета в Сан-Франциско добавляет: подростки и молодые люди обычно активны, однако с возрастом их привычки меняются. По ее мнению, высокий уровень физической нагрузки в молодости особенно важен для профилактики гипертонии.

Сколько нужно двигаться

Какой уровень активности считается оптимальным для предотвращения повышенного давления? Наибольшее снижение риска гипертонии наблюдалось у тех, кто в молодые годы занимался умеренными физическими упражнениями около пяти часов в неделю – это вдвое больше рекомендованного сейчас для взрослых минимум.

Положительный эффект имела и привычка регулярно выполнять физические упражнения вплоть до 60 лет.