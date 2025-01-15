Проблеми з диханням під час сну зникнуть: дві пози, які можуть допомогти
Якісний сон відіграє ключову роль у підтриманні здоров’я та гарного самопочуття. Але коли проблеми з диханням заважають заснути, вибір правильної пози для сну стає надзвичайно важливим.
Експертка з медицини сну Ненсі Фолдварі-Шейфер поділилася з Cleveland Clinic корисними рекомендаціями для тих, хто стикається з подібними труднощами, інформує 24 Канал.
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Чому виникають проблеми з диханням під час сну
Складнощі з диханням у лежачому положенні можуть бути викликані різними факторами:
- Респіраторні інфекції: застуда, грип, COVID-19.
- Алергії: хронічна закладеність носа або чхання.
- Хронічні захворювання: астма, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), муковісцидоз.
- Фізіологічні порушення: викривлена носова перегородка або серцева недостатність.
- Апное сну: стан, за якого дихальні шляхи тимчасово блокуються під час сну.
Кожна з цих причин може значно ускладнити засинання і зробити сон менш ефективним.
Які пози краще обрати для сну
1. Сон на боці
Сон на боці вважається однією з найкращих позицій для людей із проблемами дихання. Засинаючи таким чином ви забезпечуєте природне положення хребта. Зменшуєте тиск на дихальні шляхи, сприяючи їх очищенню.
Такий сон також корисний при закладеності носа: зміна сторони може допомогти зменшити дискомфорт. А ще зменшує хропіння та прояви апное сну.
Як правильно спати на боці: покладіть подушку між колінами, щоб уникнути навантаження на спину. Якщо у вас закладена ліва ніздря, спіть на правому боці, і навпаки.
2. Спробуйте спертись на спину
Для тих, кому складно лежати рівно через задишку, підняття голови може полегшити стан. Ця поза допоможе запобігти накопиченню рідини в легенях, а також знижує тиск на дихальні шляхи. І чудово підходить для людей із серцевими чи легеневими захворюваннями.
Як правильно підпертися: Використовуйте кілька подушок або регульоване ліжко. Для зменшення тиску на спину покладіть валик або подушку під коліна.