Як краплі проти нежитю стають залежністю і що допоможе вирватися з неї: поради лікарки

Закладеність носа стає справжнім випробуванням. І хоча судинозвужувальні засоби здаються магічним розв’язанням проблеми, їхня необдумане та тривале використання може призвести до серйозних наслідків. Замість полегшення – залежність, замість одужання – ускладнення.

Чому неконтрольоване використання "чудодійних" носових крапель, призводить до справжньої залежності, як її уникнути чи позбутися, 24 Каналу розповіла отоларингологиня медичного центру Святої Параскеви Наталія Дідик.

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Наталія Дідик "Закладеність носа може бути спричинена застудами, алергіями, змінами погоди чи клімату, завершенням або початком опалювального сезону, вагітністю, перебуванням у приміщенні з сухим повітрям або прийманням ліків, анатомічними особливостями будови носа та іншими причинами."

Як НЕ лікувати закладеність носа

Найлегшим способом позбутися її та полегшити самопочуття нам видається використання назального спрею з найближчої аптеки. Так ми швидко позбуваємося симптомів, але не усуваємо причину. Як наслідок – ніс закладає щораз частіше, ми збільшуємо дозу та частоту використання, змінюємо засоби, і вже за кілька тижнів нежить минає лише під час використання крапель чи спреїв.

Тривале і неконтрольоване використання легкодоступних судинозвужувальних назальних крапель, переростає у медикаментозний риніт. Він може стати хронічним та навіть викликати носові кровотечі, адже регулярне штучне скорочення судин призводить до того, що вони втрачають свій тонус, стають ламкими, швидше травмуються та кровоточать.

Причиною медикаментозного риніту можуть стати також системні препарати, які використовуються для лікування артеріальної гіпертензії, гіперплазії передміхурової залози, еректильної дисфункції, оральні контрацептиви, деякі види нестероїдних протизапальних засобів.

Проте саме краплі для носа найчастіше спричиняють медикаментозну залежність після 3 – 6 тижнів їхнього використання. Залежність може стати не єдиним наслідком неконтрольованого вживання ліків, надмірне використання крапель для носа може викликати алергічні реакції, набряки, гайморити, отити, симптом сухого носа, безсоння, дратівливість, збудження, навіть судоми та галюцинації, підвищення артеріального тиску.

Як лікувати закладений ніс

Прийти до лікаря – до сімейного чи до отоларинголога. Лікар на консультації виявить основну причину закладеності носа, проаналізує анатомічні особливості, виключить хронічні хвороби, алергії, і таким чином спростує чи підтвердить залежність від крапель.

Наталія Дідик "Лише після цього буде призначено лікування або рекомендації, як правильно зволожувати приміщення, в якому ви перебуваєте, як промивати ніс з профілактичною метою."

Лікування може бути як консервативним, так і хірургічним при виявленні, наприклад, носових поліпів чи скривлення носової перегородки. Якщо краплі використовувались роками, лікар може призначити замісну терапію чи навіть хірургічне лікування.