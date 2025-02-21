Чому краще лікувати зуби в стоматолога, який використовує мікроскоп

Лікування зубів із використанням мікроскопа – це не найдешевше задоволення, проте його переваги виправдовують витрати. Пояснюємо, у чому унікальність такого підходу і чим він відрізняється від традиційного стоматологічного лікування.

Мікроскоп значно покращує якість лікування, адже дозволяє лікарю детально розглянути проблемні ділянки. Чим більше деталей побачить стоматолог, тим вищою буде якість і довготривалість лікування, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Association of Endodontists.

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Чому стоматологу потрібен мікроскоп

Ось основні переваги використання мікроскопа:

Завдяки мікроскопу стоматолог може побачити найдрібніші ушкодження, зміну кольору емалі чи тріщини, які неможливо помітити неозброєним оком.

Раннє виявлення тріщин зуба дозволяє запобігти його втраті в майбутньому.

Мікроскоп допомагає лікарю чіткіше розрізняти здорові й уражені тканини. У результаті видаляється мінімальна кількість тканин, що робить пломбу меншою та довговічнішою.

В ортопедії мікроскоп забезпечує більш точне прилягання конструкцій (наприклад, коронок) до тканин зуба.

В ендодонтії (лікування кореневих каналів) мікроскоп надзвичайно корисний, особливо при повторному лікуванні. Без збільшення ризик залишити інфекцію в каналі чи пошкодити тканини значно зростає. Попри те, що огляд Cochrane не виявив достатньої кількості якісних досліджень, які підтверджують переваги лікування кореневих каналів із мікроскопом, Американська асоціація ендодонтистів стверджує, що якість такого лікування вища. У деяких випадках кореневі канали неможливо побачити без збільшення.

Зручність роботи з мікроскопом

Комфорт для пацієнта

Щоб розглянути об'єкт розміром півтора сантиметра, особливо якщо на ньому є плями у 2 – 3 міліметри або тріщини завтовшки з волосину, стоматологу потрібно наблизити очі на відстань близько 30 см від зуба.

Але така близькість може створювати дискомфорт для пацієнта, особливо коли візит до стоматолога сам по собі викликає стрес. Використання мікроскопа дозволяє лікарю працювати на комфортній відстані, не порушуючи особистого простору пацієнта.

Під час лікування пацієнт лежить у горизонтальному положенні, а лікар працює за спинкою крісла. Об'єктив мікроскопа розташований на відстані близько 55 см від обличчя пацієнта, що робить процес більш комфортним.

Комфорт для лікаря

Використання мікроскопа зменшує навантаження на очі та спину стоматолога. Завдяки зручній робочій позі, коли руки лежать на підлокітниках, а зображення через окуляр чітке, лікарю не потрібно нахилятися чи сутулитися.

Ще однією перевагою є можливість фіксації процесу лікування – лікар може робити фото або записувати відео, щоб показати пацієнту всі етапи роботи. Крім того, асистент, спостерігаючи за процесом на екрані, може значно полегшити роботу стоматолога.

Економія грошей в довгостроковій перспективі

Іноді люди готові пожертвувати особистим комфортом, щоб заощадити гроші. Проте, намагаючись зекономити на якості лікування, вони ризикують витратити значно більше в майбутньому.

Мікроскоп дозволяє виявити карієс чи тріщини на ранніх стадіях, які без збільшення залишаться непоміченими. Усунути такі ушкодження на початковому етапі набагато простіше, дешевше і з мінімальним втручанням.

Так, лікування з мікроскопом обходиться дорожче – його вартість може бути вищою – до 20 тисяч гривень, залежно від складності. Наприклад, відновлення зуба із використанням мікроскопа коштуватиме 17 – 30 тисяч гривень. Але цей підхід дозволяє зберегти зуб навіть у найскладніших ситуаціях, тоді як без мікроскопа, найімовірніше, доведеться видаляти зуб. Видалення, встановлення імпланту та коронки обійдуться вже у 40–100 тисяч гривень.

Отже, лікування зубів із мікроскопом – це не лише про комфорт і якість, але й про можливість уникнення зайвих витрат у майбутньому.