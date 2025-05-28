Світло може покращити роботу імунітету: як це працює
- Учені з'ясували, що імунні клітини мають біологічні годинники, які реагують на світло, покращуючи імунну систему.
- Дослідження показало, що нейтрофіли мають циркадний ритм, активуючи їхні функції під впливом денного світла.
- Це відкриття може допомогти у створенні ліків для покращення здатності боротися з інфекціями.
Учені з’ясували, що імунні клітини мають внутрішні біологічні годинники, які реагують на світлові сигнали. Дослідження показало, що денне світло може посилювати захисні функції імунної системи та підвищувати її здатність боротися з інфекціями.
У рамках дослідження проведене фахівцями з Університету Окленда у Новій Зеландії і опубліковане в журналі Science Immunology особливу увагу приділяли нейтрофілам – найчисельнішим білим кров’яним клітинам, що виступають першою лінією оборони організму проти патогенів, передає 24 Канал.
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Імунні клітини реагують на світло
Вони швидко мобілізуються до місця інфекції і знищують прониклі бактерії й грибки. Для експериментів використовували риб даніо.
У попередніх дослідженнях ми помітили, що імунна відповідь досягає максимуму вранці. Це, можливо, є еволюційною адаптацією, оскільки у світлу частину доби організм більш активний і частіше стикається з інфекціями,
– розповів провідний автор дослідження, доцент Крістофер Холл.
Дослідники хотіли зрозуміти, яким чином імунні реакції синхронізуються з денним світлом. Виявилось, що у нейтрофілів існує циркадний ритм – внутрішній біологічний годинник, який сигналізує їм про час доби і активує їхні бактерицидні функції.
Більшість клітин людського тіла мають внутрішні годинники, що регулюють їхню активність залежно від часу доби, під впливом світла, яке є головним зовнішнім чинником синхронізації цих біоритмів.
"Це відкриття відкриває шлях до створення ліків, що впливають на циркадні ритми нейтрофілів для покращення їхньої здатності боротися з інфекціями", – підкреслює Холл.
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