Свет может улучшить работу иммунитета: как это работает

Ученые выяснили, что иммунные клетки имеют внутренние биологические часы, которые реагируют на световые сигналы. Исследование показало, что дневной свет может усиливать защитные функции иммунной системы и повышать ее способность бороться с инфекциями.

В рамках исследования проведенное специалистами из Университета Окленда в Новой Зеландии и опубликованное в журнале Science Immunology особое внимание уделяли нейтрофилам – самым многочисленным белым кровяным клеткам, выступающим первой линией обороны организма против патогенов, передает 24 Канал.

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Иммунные клетки реагируют на свет

Они быстро мобилизуются к месту инфекции и уничтожают проникшие бактерии и грибки. Для экспериментов использовали рыб данио.

В предыдущих исследованиях мы заметили, что иммунный ответ достигает максимума утром. Это, возможно, является эволюционной адаптацией, поскольку в светлую часть суток организм более активен и чаще сталкивается с инфекциями,

– рассказал ведущий автор исследования, доцент Кристофер Холл.

Исследователи хотели понять, каким образом иммунные реакции синхронизируются с дневным светом. Оказалось, что у нейтрофилов существует циркадный ритм – внутренние биологические часы, которые сигнализируют им о времени суток и активируют их бактерицидные функции.

Большинство клеток человеческого тела имеют внутренние часы, регулирующие их активность в зависимости от времени суток, под влиянием света, который является главным внешним фактором синхронизации этих биоритмов.

"Это открытие открывает путь к созданию лекарств, влияющих на циркадные ритмы нейтрофилов для улучшения их способности бороться с инфекциями", – подчеркивает Холл.